للمهتمين بمواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025

الحديد والأسمنت
خالد يوسف

تشهد أسعار مواد البناء في مصر، متابعة يومية دقيقة من قبل المقاولين والمستثمرين والمواطنين، نظرًا لأهميتها في تحديد تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية وأعمال الإنشاءات، وتشمل هذه المتابعة أسعار الحديد والأسمنت بمختلف أنواعها، حيث تعتمد عليها شركات المقاولات بشكل أساسي في وضع خطط التنفيذ والتسعير للمباني والمشروعات الجديدة.

متوسط أسعار الحديد اليوم في السوق المحلي

شهدت أسعار الحديد في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي داخل الأسواق المحلية، وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن شركات الإنتاج ووكلاء التوزيع.

وتراوحت أسعار طن الحديد للمستهلك بين 39،500 و42،500 جنيه باختلاف الشركات ومناطق التوزيع وتكاليف النقل، فيما سجلت المصانع الكبرى استقرارًا واضحًا مقارنة بالأيام الماضية.

أسعار أبرز الشركات المنتجة للحديد اليوم

تختلف الأسعار نسبيًا بين المحافظات وفقًا لتكلفة النقل وهامش ربح التاجر، وجاءت الأسعار كالتالي:

ـ سجل سعر طن حديد العشري: 36500 ألف جنيه.

ـ سجل سعر طن حديد بيانكو: 36500 جنيه.

ـ سجل سعر طن حديد العتال: 38000 جنيه.

ـ سجل سعر طن حديد المصريين: 38500 جنيه.

ـ سجل سعر طن حديد المعادي: 39900 جنيه.

ـ سجل سعر طن حديد مصر ستيل: 37400 ألف جنيه.

ـ سجل سعر طن حديد الكومي: 38000 جنيه.

ـ سجل سعر طن حديد المراكبي: 38200 ألف جنيه.

ـ سجل سعر طن حديد عطية: 39700 جنيه.

ـ سجل سعر طن حديد بشاي: 39500 جنيه للطن.

ـ سجل سعر طن حديد مصر ستيل: 38500 جنيه.

توقعات سوق الحديد خلال الفترة المقبلة

يتوقع عدد من التجار وخبراء السوق، أن تستمر حالة الاستقرار النسبي في أسعار الحديد على المدى القريب، ما لم تطرأ تغيرات عالمية في أسعار الخامات أو سعر الدولار.

كما نصح الخبراء، المواطنين وشركات المقاولات بمتابعة نشرات الأسعار اليومية لتفادي أي زيادات مفاجئة قد تؤثر على تكلفة التنفيذ في المشروعات السكنية أو التجارية.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025

ـ سجل سعر طن أسمنت مخلوط: 4300 جنيه.

ـ سجل سعر طن أسمنت بوزلاني: 4200 جنيه.

ـ سجل سعر طن أسمنت مصر بني سويف: 3900 جنيه.

ـ سجل سعر طن أسمنت الرمادي: 4400 جنيها.

ـ سجل سعر طن أسمنت المعلم: 3900 جنيه.

ـ سجل سعر طن أسمنت أبيض: 5700 جنيه.

ـ سجل سعر طن أسمنت المخصوص: 3500 جنيهًا.

ـ سجل سعر طن أسمنت الفهد: 3800 جنيه.

ـ سجل سعر طن أسمنت حلوان 3930 جنيها.

ـ سجل سعر طن أسمنت بورتلاندى عادي: 4800 جنيه.

ـ سجل سعر طن أسمنت مقاوم: 4750 جنيها.

ـ سجل سعر طن جبس: 2700 جنيه.

ـ سجل سعر طن أسمنت السويدي: 4100 جنيه.

ـ سجل سعر طن أسمنت السويس: 3800 جنيها.

المهتمين بمواد البناء أسعار الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء تنفيذ المشروعات العقارية المشروعات الجديدة

