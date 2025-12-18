كانت بتلعب .. محامي يدهس طفلة أثناء رجوعه للخلف بسيارته بأكتوبر

تسبب محامي في إصابة طفلة بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، عقب دهسها أثناء رجوعه للخلف بالسيارة لحظة لهو الطفلة أمام مدخل منزلها بمدينة 6 أكتوبر، تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد فيه بإصابة طفلة في حادث تصادم، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح البلاغ و تبين من الفحص أنه أثناء لهو طفله 7 سنوات أسفل العقار التي تقيم به اصطدمت بها سيارة ملاكي قيادة محامي أثناء رجوعه للخلف مما أدى إلى دهسها والاصطدام بباب العقار الذي تقطن به.

أسفر الحادث عن إصابتها بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتولت النيابة التحقيق