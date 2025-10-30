للمهتمين بالتشييد والعقارات.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء

يهتم عدد كبير من المواطنين، خاصة ممن يشرع في بناء أو تجديد منزل، بمعرفة ما وصلت إليه أسعار مواد البناء في السوق المصري، خاصة الحديد والأسمنت، وتقدم صدى البلد لمتابعيها خدمة معرفة كل ما يخص أسعار الحديد والأسمنت.

استقرار أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء

استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 في سوق مواد البناء، حيث بلغ سعر طن حديد عطية نحو 39400 جنيه، وسجل سعر طن المخصوص نحو 3250 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم

ـ سجل سعر طن حديد عز، بلغ نحو 38.200 جنيه.

ـ سجل سعر طن حديد المراكبي، بلغ نحو 37800 جنيه.

ـ سجل سعر طن حديد بشاي، بلغ نحو 39300 جنيه.

ـ سجل سعر طن حديد الكومي، بلغ نحو 37700 جنيه.

ـ سجل سعر طن حديد العشري، بلغ نحو 36200 جنيه.

ـ سجل سعر طن الحديد الاستثماري، بلغ نحو 37300 جنيه.

ـ سجل سعر طن حديد المعادي، بلغ نحو 39600 جنيه.

ـ سجل سعر طن حديد العتال، بلغ نحو 37500 جنيه.

ـ سجل سعر طن حديد مصر ستيل، بلغ نحو 37000 جنيه.

ـ سجل سعر طن حديد عطية، بلغ نحو 39400 جنيه.

ـ سجل سعر طن حديد بيانكو، بلغ نحو 36300 جنيه.

ـ سجل سعر طن حديد المصريين، بلغ نحو 38300 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

ـ سجل سعر طن أسمنت حلوان، بلغ نحو 3800 جنيه.

ـ سجل سعر طن أسمنت مخلوط، بلغ نحو 4100 جنيه.

ـ سجل سعر طن أسمنت الفهد، بلغ نحو 3700 جنيه.

ـ سجل سعر طن أسمنت الرمادي، بلغ نحو 4500 جنيه.

ـ سجل سعر طن أسمنت المعلم، بلغ نحو 3750 جنيها.

ـ سجل سعر طن أسمنت أبيض، بلغ نحو 5600 جنيه.

ـ سجل سعر طن أسمنت السويس، بلغ نحو 3850 جنيها.

ـ سجل سعر طن أسمنت المخصوص، بلغ نحو 3250 جنيهًا.

ـ سجل سعر طن أسمنت السويدي، بلغ نحو 3900 جنيه.

ـ سجل سعر طن أسمنت بورتلاندى عادي، بلغ نحو 4660 جنيها.

ـ سجل سعر طن أسمنت مقاوم، بلغ نحو 4500 جنيه.

ـ سجل سعر طن أسمنت بني سويف، بلغ نحو 3800 جنيه.

ـ سجل سعر طن أسمنت بوزلاني، بلغ نحو 4300 جنيه.