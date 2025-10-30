قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

خطوة بخطوة.. طريقة تعديل الساعة على هواتف أندرويد وآيفون ios بالتوقيت الشتوي

تعديل الساعة على هواتف أندرويد
تعديل الساعة على هواتف أندرويد
خالد يوسف

بدأ العد التنازلي بالساعات والدقائق لدخول فصل الشتاء رسميا، حيث تفصلنا عن موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر لعام 2025 ساعات قليلة، ويتم تطبيقه مساء اليوم عند الساعة الـ 12 بعد منتصف الليل، لتعود ساعة واحدة فقط وتكون 11 مساء، لذا من الضروري ضبط الساعة يدويًا على الهواتف الذكية، في حال عدم تحديثها تلقائيًا بعد الانتقال من التوقيت الصيفي إلى الشتوي، ونقدم لك عزيزي القارئ، طريقة تعديل الساعة على أندرويد وآيفون  ios.

طريقة تعديل الساعة على اندرويد وايفون  ios

مع بدأ العمل بالتوقيت الشتوي وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينص على تأخير الساعة 60 دقيقة في نهاية شهر أكتوبر من كل عام. 

وسيتم تأخير الساعة من 12:00 منتصف الليل إلى 11:00 مساء عند حلول منتصف ليلة الخميس 30 أكتوبر 2025، ليبدأ التوقيت الشتوي صباح الجمعة 31 أكتوبر في جميع أنحاء الجمهورية.

طريقة تعديل الساعة على هواتف أندرويد

فيما يخص طريقة تعديل الساعة على هواتف أندرويد، فإنه في أغلب أجهزة أندرويد، يتم ضبط الساعة تلقائيًا عند تغيير التوقيت، لكن يمكن تعديلها يدويًا عبر الخطوات التالية:

ـ افتح الإعدادات في الهاتف.

ـ انتقل إلى النظام أو الإدارة العامة حسب نوع الجهاز.

ـ اختر التاريخ والوقت

ـ اضبط الساعة يدويًا عبر تغيير الوقت وتعديل التاريخ.

ـ تأكد من أن المنطقة الزمنية مضبوطة على القاهرة

ـ إذا لم يتغير الوقت تلقائيًا بعد منتصف الليل، أعد تشغيل الهاتف.

طريقة تعديل الساعة على هواتف آيفون

عن طريقة تعديل الساعة على هواتف آيفون، فإنه تعتمد أجهزة آيفون في العادة على خدمات الموقع لضبط المنطقة الزمنية تلقائيًا، ولكن يمكن تغيير الوقت يدويًا من خلال الخطوات التالية:

ـ افتح الإعدادات

ـ اختر عام

ـ اضغط على التاريخ والوقت

ـ أوقف خيار التعيين التلقائي

ـ اضبط الساعة أو التاريخ يدويًا حسب التوقيت الجديد.

ـ تأكد من أن المنطقة الزمنية هي القاهرة

مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025

أما عن مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025، فإنه مع تطبيق التوقيت الشتوي، تتغير مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة على النحو التالي مع اختلاف بسيط بين المحافظات:

ـ الفجر: 4:40 صباحًا

ـ الظهر: 11:40 صباحًا

ـ العصر: 3:47 مساءً

ـ المغرب: 5:10 مساءً

ـ العشاء: 6:30 مساءً

تعديل الساعة تعديل الساعة على هواتف أندرويد هواتف أندرويد وآيفون ios تعديل الساعة على هواتف آيفون التوقيت الشتوي التوقيت الصيفي

