بكام النهارده؟.. سعر كيلو الفراخ اليوم الأربعاء بعد الانخفاض الكبير

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 استقرارًا في الأسواق المحلية ومحال التجزئة، وذلك بعد الانخفاض الذي سجلته منذ يوم الجمعة الماضي، نتيجة توافر المعروض، إلى جانب تحسن الظروف الاقتصادية لمستلزمات الإنتاج.

وتشهد أسعار الفراخ البيضاء استقرارا منذ ما يقرب من 3 شهور، وهو ما يدل على التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المحلية للدواجن.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

ـ سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في سوق الجملة نحو 61 جنيهًا، فيما تراوحت الأسعار للمستهلك بين 71 و75 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة ومكان البيع.

ـ تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 85 و 86 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 95 و 100 جنيهًا للكيلو.

ـ تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 114: 115 جنيهًا لتصل إلى المستهلك في الأسواق بــ 124: 130 جنيهًا.

ـ سجل سعر الفراخ الأمهات في البورصة 58 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر 68 - 73 جنيهًا للكيلو.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

ـ تراوح سعر البانيه في الاسواق اليوم، بين 180 - 200 جنيه للكيلو، وفقا لكل منطقة.

ـ تراوح سعر الأوراك، اليوم في محلات الدواجن بين 70 - 90 جنيهًا للكيلو.

ـ تراوح سعر الكبد والقوانص في الاسواق اليوم، بين 90 - 110 جنيهات للكيلو.

ـ سجل سعر الكبدة الصافي، اليوم في محلات الدواجن 120 جنيه للكيلو.

ـ تراوح سعر الأجنحة في الاسواق اليوم، بين 50 - 55 جنيهًا للكيلو.

ـ سجل سعر الدبابيس، اليوم في محلات الدواجن 100 جنيه للكيلو.

أسعار البط اليوم في الأسواق

ـ تراوح سعر البط البلدي، اليوم في الأسواق بين 119 - 120 جنيها للكيلو.

ـ تراوح سعر البط الفرنساوي، اليوم في الأسواق بين 69 - 70 جنيهًا للكيلو.

ـ تراوح سعر البط المسكوفي، اليوم في الأسواق بين 94 - 95 جنيهًا للكيلو.

ـ تراوح سعر البط البغالي، اليوم في الأسواق بين 74 - 75 جنيهًا للكيلو.

أسعار الرومي اليوم

ـ تراوح سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض، اليوم في الاسواق بين 94 - 95 جنيها.

ـ تراوح سعر كيلو اللحم الرومي الأسمر، اليوم في الاسواق بين 114 - 115 جنيها.

أسعار البيض اليوم

ـ سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزرعة، سعرا يتراوح ما بين 135 ـ 140 ليصل الى المستهلك بسعر يتراوح بين 155 و165 جنيهًا

ـ سجلت كرتونة البيض البلدي في المزرعة، سعرا يتراوح ما بين 135 ـ 140 ليصل الى المستهلك بسعر يتراوح بين 160 و165 جنيهًا.

ـ سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزرعة، سعرا يتراوح ما بين 130 ـ 135 ليصل الى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 150 و160 جنيهًا.