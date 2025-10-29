قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الـ 25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة
مسؤول إسرائيلي: المفاوضات مع دمشق مستمرة.. وتل أبيب لا تقف خلف حكمت الهجري
انطلاق بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة بمشاركة 15 دولة
من عظمة الفراعنة إلى ذكاء المستقبل.. المتحف المصري الكبير يعكس عبقرية مصر الحديثة
الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف قرب مستشفى الشفاء يعرقل جهود إنقاذ الحياة في غزة
أنجولا تشيد بمشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية
كامل الوزير: الرئيس السيسي وجه بدعم العلاقات الثنائية بين مصر وأنجولا
فى ذكراه الأولى.. قصة زواج حسن يوسف من شمس البارودي وعلاقته بالشعراوي
غارات الاحتلال تستهدف جميع محافظات قطاع غزة
ماذا قال قيادات جامعة القاهرة عن افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو
نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس
حدث ينتظره العالم.. تفاصيل إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل
بكام النهارده؟.. سعر كيلو الفراخ اليوم الأربعاء بعد الانخفاض الكبير

سعر كيلو الفراخ
سعر كيلو الفراخ
خالد يوسف

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 استقرارًا في الأسواق المحلية ومحال التجزئة، وذلك بعد الانخفاض الذي سجلته منذ يوم الجمعة الماضي، نتيجة توافر المعروض، إلى جانب تحسن الظروف الاقتصادية لمستلزمات الإنتاج.

وتشهد أسعار الفراخ البيضاء استقرارا منذ ما يقرب من 3 شهور، وهو ما يدل على التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المحلية للدواجن.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

ـ سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في سوق الجملة نحو 61 جنيهًا، فيما تراوحت الأسعار للمستهلك بين 71 و75 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة ومكان البيع.

ـ تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 85 و 86 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 95 و 100 جنيهًا للكيلو.

ـ تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 114: 115 جنيهًا لتصل إلى المستهلك في الأسواق بــ 124: 130 جنيهًا.

ـ سجل سعر الفراخ الأمهات في البورصة 58 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر 68 - 73 جنيهًا للكيلو.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

ـ تراوح سعر البانيه في الاسواق اليوم، بين 180 - 200 جنيه للكيلو، وفقا لكل منطقة.

ـ تراوح سعر الأوراك، اليوم في محلات الدواجن بين 70 - 90 جنيهًا للكيلو.

ـ تراوح سعر الكبد والقوانص في الاسواق اليوم، بين 90 - 110 جنيهات للكيلو.

ـ سجل سعر الكبدة الصافي، اليوم في محلات الدواجن 120 جنيه للكيلو.

ـ تراوح سعر الأجنحة في الاسواق اليوم، بين 50 - 55 جنيهًا للكيلو.

ـ سجل سعر الدبابيس، اليوم في محلات الدواجن 100 جنيه للكيلو.

أسعار البط اليوم في الأسواق 

ـ تراوح سعر البط البلدي، اليوم في الأسواق بين 119 - 120 جنيها للكيلو.

ـ تراوح سعر البط الفرنساوي، اليوم في الأسواق بين 69 - 70 جنيهًا للكيلو.

ـ تراوح سعر البط المسكوفي، اليوم في الأسواق بين 94 - 95 جنيهًا للكيلو.

ـ تراوح سعر البط البغالي، اليوم في الأسواق بين 74 - 75 جنيهًا للكيلو.

أسعار الرومي اليوم 

ـ تراوح سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض، اليوم في الاسواق بين 94 - 95 جنيها.

ـ تراوح سعر كيلو اللحم الرومي الأسمر، اليوم في الاسواق بين 114 - 115 جنيها.

أسعار البيض اليوم

ـ سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزرعة، سعرا يتراوح ما بين 135 ـ 140 ليصل الى المستهلك بسعر يتراوح بين  155 و165 جنيهًا

ـ سجلت كرتونة البيض البلدي في المزرعة، سعرا يتراوح ما بين 135 ـ 140 ليصل الى المستهلك بسعر يتراوح بين  160 و165 جنيهًا.

ـ سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزرعة، سعرا يتراوح ما بين 130 ـ 135 ليصل الى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 150 و160 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ أسعار الدواجن مستلزمات الإنتاج اسعار الفراخ البيضاء أسعار الدواجن الحمراء الساسو سعر الفراخ الأمهات كيلو الفراخ البلدي

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

الضحايا

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

محمد سامي ومي عمر

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

الدولار

عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025

لقاء وزير الصحة بالوفد الصيني

وزير الصحة: الدولة تتوجه نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للمستشفيات

المتحف المصري الكبير

رئيس معهد التخطيط: المتحف الكبير تأكيد لقوة مصر الناعمة ومكانتها الحضارية

ميليسا

دول الكاريبي تتأهب لإعصار ميليسا.. توقعات بفيضانات مدمرة

بالصور

تشمل القطن والبطاطس.. مذكرة تفاهم بين مصر وميانمار في المجال الزراعي

وزير الزراعة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة مع ميانمار
رئيس فورد يتحدى ترامب: السيارات الكهربائية ستستمر دون أموالك

انفجار محركات جنرال موتورز دون سابق إنذار يضع الشركة في مأزق

طريقة عمل وجبات دايت لذيذة

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

