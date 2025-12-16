هل هاتفك منهم .. تحديث HyperOS 3 متوفر الآن لهذه الأجهزة

أصدرت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة للتو النسخة المستقرة الرسمية من تحديث HyperOS 3 لهاتف Redmi Note 14 4G. يحمل هذا التحديث إصدار البرنامج الثابت OS3.0.4.0.WOGMIXM بحجم تحميل كبير يبلغ 5.3 جيجابايت. يوفر هذا التحديث البرمجي الرئيسي تجربة نظام Android 16 الأحدث، بالإضافة إلى تحسينات ملحوظة مثل سلاسة الرسوم المتحركة، واستجابة لمس محسّنة، وتحسينات في الأداء الداخلي.

نظام التشغيل HyperOS 3

نظام التشغيل HyperOS 3

إصدار تجريبي داخلي لنظام التشغيل HyperOS 3 من POCO F5 وF5 Pro

كجزء من التحديث، يحصل هاتف Redmi Note 14 على عناصر جديدة لواجهة المستخدم، بما في ذلك "Hyper Island"، وهي لوحة أنشطة ديناميكية تعرض المهام الجارية مثل الموسيقى والتذكيرات والمؤقتات وغيرها.

تعمل هذه اللوحة وتظهر بشكل مشابه لوظيفة Dynamic Island من Apple. بالإضافة إلى تحسينات واجهة المستخدم، سيلاحظ المستخدمون أيضًا تحسينات في إدارة البطارية، وتكاملًا مُحسّنًا بين الأجهزة (لنظام Xiaomi البيئي)، وتحسينات أمنية.

جهاز قابل للارتداء

من جهة أخرى، يُعدّ سوار شاومي الذكي 10 الجهاز التالي الذي سيحصل على هذا التحديث. وللتذكير، فهو جهاز قابل للارتداء ذو ​​سعر مناسب مصمم خصيصًا لعشاق اللياقة البدنية. حاليًا، يتلقى سوار شاومي الذكي 10 التحديث في السوق الصينية فقط. وفي سياق متصل، أطلقت الشركة مؤخرًا تحديث HyperOS 3 لهاتفي شاومي 15 وشاومي 15 ألترا في الهند