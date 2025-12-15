بالرغم من ميزاته إلا أن تحديث HyperOS 3 يثير بعض الجدل فما القصة؟

بدأت شركة شاومي بإطلاق HyperOS 3 ، أحدث واجهة مستخدم لها لنظام أندرويد والمبنية على نظام أندرويد 16، ويبدو أنها ترقية ممتازة. وتروج الشركة لنظام أخف وزنًا، ورسوم متحركة أكثر سلاسة، واستجابة أفضل بشكل عام على نطاق واسع من الهواتف والأجهزة اللوحية.



بالنسبة للعديد من المستخدمين، يبدو أن هذا صحيح. يُقال إن الأداء اليومي أصبح أسرع، مع انخفاض في حالات التباطؤ في الخلفية وتجربة أكثر سلاسة بشكل عام مقارنةً بإصدارات HyperOS السابقة.



سلسلة هواوي ميت 80



على الجانب الآخر بالنسبة لمجموعة محددة من المستخدمين وهم عشاق محاكاة نظام أندرويد الذين يستخدمون جهاز Xiaomi Pad 6S Pro لم يكن التحديث سلسًا تمامًا فبعد فترة وجيزة من بدء طرح نظام التشغيل HyperOS 3، بدأت تظهر منشورات على منتديات مثل r/EmulationOnAndroid، حيث أفاد المستخدمون بانخفاض أداء المحاكاة بعد التحديث.

أظهر أحد مستخدمي جهاز iPad 6S Pro وميضًا وعدم استقرار واضحين لم يكونا موجودين من قبل. كما ظهرت شكاوى مماثلة من مالكي أجهزة Xiaomi أخرى، مما يشير إلى أن المشكلة لا تقتصر على طراز واحد ، إلا أنه في المقابل لا ينطبق هذا الوضع على الجميع فيقول بعض المستخدمين إن ألعابهم المحاكية تستمر في العمل بشكل جيد على نظام HyperOS 3، مما يشير إلى أن المشكلة قد تعتمد على مواصفات أجهزة أو معالجات رسومية محددة بدلاً من التحديث ككل.

بالنسبة للمتضررين، ظهر حل محتمل، وهو التبديل إلى برنامج تشغيل وحدة معالجة الرسومات Turnip v25.3.0 (الإصدار 5)، والذي قد يُساعد في تقليل التشوهات البصرية. لكن برامج تشغيل Turnip لا تدعم حاليًا الأجهزة التي تعمل بمعالجات Qualcomm Snapdragon 8 Elite الأحدث، بالإضافة إلى معالجات الأجهزة الرائدة الأخرى، مما يحد من فائدتها للهواتف والأجهزة اللوحية الرائدة الحديثة.

في السياق نفسه يبدو أن نظام HyperOS 3 يُحسّن الأداء العام بشكل ملحوظ، لكنه لا يخلو من بعض العيوب. إذا كانت المحاكاة جزءًا أساسيًا من استخدامك لجهاز Xiaomi، فقد يكون من الأفضل انتظار التحديثات المستقبلية، أو على الأقل الاطلاع على آراء المستخدمين حول طرازك المحدد، قبل تثبيته ولكن في الوقت الحالي، يظل تأثير نظام التشغيل HyperOS 3 على المحاكاة غير مؤكد.