16 إجراء جديدا.. خارطة طريق وزير التربية والتعليم لعام 2026
إقبال كثيف للمصريين في الرياض على التصويت بجولة الإعادة بانتخابات النواب
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
بالرغم من ميزاته إلا أن تحديث HyperOS 3 يثير بعض الجدل فما القصة؟

لمياء الياسين

بدأت شركة شاومي بإطلاق HyperOS 3 ، أحدث واجهة مستخدم لها لنظام أندرويد والمبنية على نظام أندرويد 16، ويبدو أنها ترقية ممتازة. وتروج الشركة لنظام أخف وزنًا، ورسوم متحركة أكثر سلاسة، واستجابة أفضل بشكل عام على نطاق واسع من الهواتف والأجهزة اللوحية.


بالنسبة للعديد من المستخدمين، يبدو أن هذا صحيح. يُقال إن الأداء اليومي أصبح أسرع، مع انخفاض في حالات التباطؤ في الخلفية وتجربة أكثر سلاسة بشكل عام مقارنةً بإصدارات HyperOS السابقة.


سلسلة هواوي ميت 80
 

على الجانب الآخر بالنسبة لمجموعة محددة من المستخدمين وهم عشاق محاكاة نظام أندرويد الذين يستخدمون جهاز Xiaomi Pad 6S Pro  لم يكن التحديث سلسًا تمامًا فبعد فترة وجيزة من بدء طرح نظام التشغيل HyperOS 3، بدأت تظهر منشورات على منتديات مثل r/EmulationOnAndroid، حيث أفاد المستخدمون بانخفاض أداء المحاكاة بعد التحديث. 

أظهر أحد مستخدمي جهاز iPad 6S Pro وميضًا وعدم استقرار واضحين لم يكونا موجودين من قبل. كما ظهرت شكاوى مماثلة من مالكي أجهزة Xiaomi أخرى، مما يشير إلى أن المشكلة لا تقتصر على طراز واحد ، إلا أنه في المقابل لا ينطبق هذا الوضع على الجميع فيقول بعض المستخدمين إن ألعابهم المحاكية تستمر في العمل بشكل جيد على نظام HyperOS 3، مما يشير إلى أن المشكلة قد تعتمد على مواصفات أجهزة أو معالجات رسومية محددة بدلاً من التحديث ككل.

 

بالنسبة للمتضررين، ظهر حل محتمل، وهو التبديل إلى برنامج تشغيل وحدة معالجة الرسومات Turnip v25.3.0 (الإصدار 5)، والذي قد يُساعد في تقليل التشوهات البصرية. لكن برامج تشغيل Turnip لا تدعم حاليًا الأجهزة التي تعمل بمعالجات Qualcomm Snapdragon 8 Elite الأحدث، بالإضافة إلى معالجات الأجهزة الرائدة الأخرى، مما يحد من فائدتها للهواتف والأجهزة اللوحية الرائدة الحديثة.

في السياق نفسه  يبدو أن نظام HyperOS 3 يُحسّن الأداء العام بشكل ملحوظ، لكنه لا يخلو من بعض العيوب. إذا كانت المحاكاة جزءًا أساسيًا من استخدامك لجهاز Xiaomi، فقد يكون من الأفضل انتظار التحديثات المستقبلية، أو على الأقل الاطلاع على آراء المستخدمين حول طرازك المحدد، قبل تثبيته ولكن في الوقت الحالي، يظل تأثير نظام التشغيل HyperOS 3 على المحاكاة غير مؤكد.

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

محافظ مطروح

خالد شعيب: أبناء مطروح هم الحماة للبوابة الغربية لمصر

قاضي قضاة فلسطين

قاضي قضاة فلسطين: لابد من مواجهة كل ما يضعف الأمة

الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية

المفتي: الاضطراب الإنساني يضاعف مسئولية الفتوى المؤسسية

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

