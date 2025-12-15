خطوات ذكية لترتيب المنزل دون مجهود قبل رأس السنة

مع اقتراب احتفالات رأس السنة، تبحث كثير من الأسر عن طرق سريعة وفعالة لترتيب المنزل واستقباله بأجواء مريحة وأنيقة، دون الوقوع في فخ الإرهاق والتنظيف المبالغ فيه.

خبراء التنظيم المنزلي يؤكدون أن القليل من التخطيط كفيل بإحداث فرق كبير في شكل البيت وإحساسه.

وينصح الخبراء بالتركيز أولًا على الأماكن الأساسية التي يراها الضيوف مثل غرفة المعيشة والحمام والمطبخ، مع اتباع قاعدة “إزالة الفوضى قبل التنظيف”، حيث إن ترتيب الأشياء في أماكنها الصحيحة يعطي انطباعًا فوريًا بالنظافة.

كما يشير المتخصصون إلى أهمية التجديد البسيط دون تكلفة، مثل تغيير أماكن الوسائد، استخدام مفارش أو رانر جديد للسفرة، وإضافة شموع أو نباتات خضراء لإضفاء لمسة دافئة ومبهجة تناسب أجواء الاحتفال.

وفي حال ضيق الوقت، يمكن اللجوء إلى حلول ذكية لإخفاء الفوضى مؤقتًا باستخدام صناديق أنيقة أو سلال، مع الاهتمام بلمسة اللمعان النهائية للمرايا والزجاج، والتي تمنح المنزل مظهرًا مرتبًا ومنعشًا في دقائق.

ويختتم الخبراء نصائحهم بالتأكيد على أن الترتيب لا يعني الكمال، بل خلق جو مريح يتيح للأسرة استقبال العام الجديد بطاقة إيجابية وراحة نفسية.