تحقيقات وملفات

إطلاق HyperOS 3.. كل ما تحتاج لمعرفته عن نظام تشغيل شاومي الجديد

شاومي HyperOS 3
شاومي HyperOS 3
شيماء عبد المنعم

- شاومي تطلق HyperOS 3 بتحسينات واسعة وميزات ذكاء اصطناعي وتكامل بين الأجهزة

- هواتف شاومي المؤهلة للحصول على تحديث HyperOS 3

- شاومس تكشف جدول إطلاق HyperOS 3 والأجهزة المؤهلة

أعلنت شركة شاومي، في حدث خاص بالصين عن الإصدار الجديد من نظام التشغيل HyperOS 3، والذي يأتي بمجموعة كبيرة من التحسينات، وميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحديثات بصرية، بالإضافة إلى دعم موسّع للتكامل بين الأجهزة.

ويعد هذا التحديث من أكثر التحديثات المنتظرة من قبل مستخدمي أجهزة شاومي، حيث يشمل تحسينات جوهرية على مستوى الأداء والتصميم والتوافق بين مختلف منتجات الشركة، من الهواتف الذكية إلى الساعات والتلفزيونات الذكية.

جدول إطلاق HyperOS 3

سيبدأ طرح النسخة التجريبية من HyperOS 3 في الصين اعتبارا من نهاية أغسطس الجاري، على أن يتم توسيع البرنامج ليشمل المزيد من الأجهزة على مراحل خلال الأسابيع المقبلة.

المرحلة الأولى (ابتداء من 29 أغسطس):

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

REDMI K80 Pro

REDMI K80 Ultimate Edition

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi Pad 7 Pro

شاومي HyperOS 3

المرحلة الثانية (حتى 17 سبتمبر):

Xiaomi MIX Flip 2

REDMI K80

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7

REDMI K Pad

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 Series

Xiaomi TV S Pro Mini LED Series

المرحلة الثالثة (حتى 30 سبتمبر):

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 14 Ultra / إصدار التيتانيوم الخاص

Xiaomi 14 Pro / إصدار التيتانيوم الخاص

Xiaomi 14

REDMI K70 Pro

REDMI K70 Ultimate Edition

REDMI K70

REDMI K70E

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

HyperOS 3

أبرز ميزات HyperOS 3

يعتمد HyperOS 3 على تقنية HyperCore التي تم تقديمها في الإصدار السابق، حيث تم تقليل استهلاك المعالج بنسبة 4% وتحسين كفاءة الطاقة بنسبة 10%، إلى جانب تقليص معدل فقدان الإطارات بنسبة 18.9%.

ويتضمن النظام آلية جدولة جديدة قابلة للتبديل السريع وروابط جدولة رسومية محسنة بالكامل، ما يوفر تجربة محسنة في الألعاب مع تسريع فتح التطبيقات بنسبة 21% وتحسين تشغيل الفيديو بنسبة 10% وتقليل زمن استجابة اللمس بنسبة 9%.

كما قامت شاومي بتحسين أكثر من 100 حركة ضمن النظام لجعل التفاعل أكثر سلاسة واستجابة.

تحديثات بصرية وميزات تفاعلية جديدة

من أبرز الإضافات في HyperOS 3 ميزة Xiaomi Super Island، وهي مركز ديناميكي جديد يعرض الأنشطة الحية والتنبيهات من أكثر من 70 خدمة مختلفة، كما يقدم النظام خلفيات ديناميكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأيقونات جديدة، وتنسيقات شبكية محسنة للشاشة الرئيسية.

كذلك تمت إضافة شاشات قفل بتصميم سينمائي وواجهة موحدة لتحرير الخلفيات وشاشات القفل، بالإضافة إلى تحديث تطبيق الألبوم بخاصية البحث الذكي وإنشاء ألبومات تلقائية للحيوانات الأليفة.

تعزيزات الذكاء الاصطناعي والتكامل بين الأجهزة

تم تعزيز المساعد الصوتي الذكي XiaoAi ليصبح قادرا على تحليل المحتوى الظاهر على الشاشة وتقديم اقتراحات تفاعلية، مثل الترجمة والبحث والمشاركة، بطريقة مشابهة لميزة الدائرة للبحث من جوجل.

كما حسنت شاومي من تجربة التفاعل بين الهواتف وأجهزة الحاسوب، حيث يمكن الآن فتح نوافذ تطبيقات الهاتف على أجهزة Mac حتى 3 نوافذ، بالإضافة إلى إمكانية فتح الهاتف باستخدام Touch ID أو Face ID، ومشاركة الملفات وعرض الصور على أجهزة آيفون بسهولة.

تحسينات الأمان والخصوصية

يتضمن النظام الجديد خاصية التحقق بخطوتين عند تسجيل الدخول إلى الحسابات على أجهزة متعددة، بالإضافة إلى حماية محسنة للبيانات وتحكم أكبر في صلاحيات التطبيقات، وأشارت شاومي إلى أن المستخدمين سيكون بإمكانهم تتبع أجهزتهم المفقودة حتى في حال كانت مغلقة.

HyperOS 3 شاومي HyperOS 3 Xiaomi HyperOS 3 نظام HyperOS الجديد

