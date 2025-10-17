بمشاركة 15 دار نشر و30 لوحة فنية.. كواليس افتتاح المعرض الرابع للكتاب في الأقصر

رصد برنامج "صباح الخير يا مصر" لأحداث افتتاح المعرض الرابع للكتاب في الأقصر، الذي شاركت فيه 15 دار نشر من مختلف أنحاء مصر، وسط حضور رسمي وشعبي كبير.

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الفعاليات الثقافية والفنية التي أقيمت بمكتبة مصر العامة، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وخالد أبو الليل رئيس الهيئة العامة للكتاب.

30 لوحة فنية بمعرض الكتاب

تضمن الحدث معرض الكتاب الذي يضم 13 باكية وعرض فني لطلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر يضم نحو 30 لوحة فنية، إضافة إلى حفل فني على المسرح الروماني بالمكتبة.

وفي قت سابق ، أكد المحافظ على ريادة الأقصر في المجال الثقافي، وذكر أنه جارٍ العمل على افتتاح فروع جديدة لمكتبة مصر العامة في مختلف المراكز والمدن لتعزيز النموذج الثقافي المتميز.

كما أشاد بالمكتبة التي فازت بلقب أفضل مكتبة على مستوى الجمهورية للسنة الثانية على التوالي، مؤكداً أن الثقافة هي أساس تطور العقول وتنمية الشباب.

حضر الفعاليات أيضاً عدد من المثقفين والمسؤولين مثل الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، والدكتور محمد حسان مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، والدكتور أحمد محيي عميد كلية الفنون الجميلة، بالإضافة إلى وكلاء الوزارات المختلفة.