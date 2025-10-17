قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الأقصر: لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم.. وجولات تفتيشية على محطات البنزين

محافظ الأقصر يشدد: لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم بعد تحرك أسعار الوقود.. ووكيل التموين يشن جولة تفتيشية مفاجئة على محطات البنزين
محافظ الأقصر يشدد: لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم بعد تحرك أسعار الوقود.. ووكيل التموين يشن جولة تفتيشية مفاجئة على محطات البنزين
شمس يونس

أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم رغم قرار تحريك أسعار المواد البترولية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل فارق تكلفة الإنتاج حفاظًا على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين تكثف حملاتها الميدانية لمتابعة تطبيق التسعيرة الجديدة وضمان توافر الوقود والسلع الأساسية دون أي زيادة غير مبررة، مؤكدًا أن أي مخالفة ستُقابل بإجراءات قانونية فورية.

جاء ذلك عقب صدور قرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 2047 بتحريك أسعار المواد البترولية بمقدار جنيهين للتر الواحد لجميع المنتجات، والذي بدأ تطبيقه رسميًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة.

وفي هذا الإطار، نفذ المهندس عبد الرازق الصافي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، جولة تفقدية موسعة شملت عددًا من محطات الوقود داخل المحافظة، برفقة المهندس جبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية، لمتابعة الأرصدة والتأكد من توافر المنتجات البترولية بالكميات الكافية.

وتم خلال الجولة مراجعة منظومة المستشعرات الإلكترونية داخل خزانات الوقود، لضمان دقة البيانات ومنع أي تلاعب في الأرصدة أو البيع خارج التسعيرة الرسمية، حيث تبين انتظام العمل وتوافر المنتجات دون تزاحم أو شكاوى من المواطنين.

كما أعلنت مديرية التموين أن سعر اسطوانة البوتاجاز الصغيرة (12.5 كجم) يبلغ 225 جنيهًا من المستودع، والكبيرة (25 كجم) 450 جنيهًا قبل احتساب تكلفة النقل للمنازل.

وشدد محافظ الأقصر على استمرار المتابعة اليومية من الأجهزة التنفيذية، لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك من أي استغلال، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على ثبات الأسعار وتوفير السلع الحيوية للمواطنين.


 

الاقصر اخبار الاقصر محافظ الاقصر تموين الاقصر

