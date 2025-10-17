قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ورش فنية ومحاضرات ثقافية بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية و ثقافية ضمن أجندة فاعليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان ، في إطار برامج وزارة الثقافة لنشر الوعى بالمحافظات.

بدأت الفاعليات من قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الإبداع والانسجام الروحي" ألقاها سيد صدقى مدرس بمدرسة ابن الجراح التجارية موضحا الإبداع والانسجام الروحي عمليتان مترابطتان تسهمان في تحقيق الذات، حيث يمثل الإبداع توليد أفكار جديدة وإحداث تغيير، بينما يشير الانسجام الروحي إلى التناغم مع الذات والعالم الخارجي، وغالباً ما يكون الدافع وراءه الرغبة في التواصل مع قوة أكبر أو تحقيق السلام الداخلي ، و نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين تدريب شيرين محمد خير اخصائي فنون تشكيلية بالقصر، و أعد قصر ثقافة الأقصر قسم فنون تشكيلية ورشة فنية بعنوان "رموز " تدريب صفاء حسن قرشي، و في إطار اهتمامنا بالمواهب وتنميتها قدمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة اكتشاف مواهب من رواد المكتبة اعدتها أسماء محمد، و ورشة أشغال يدويه عمل حفر علي نوايه الدوم تدريب شيماء سيد، و بجانب ذلك أعدت امسيه شعريه القتها مني بعيش.

ومن ضمن أنشطة فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، أعد المركز الحضري عرض انشاد ديني ألقاها أحمد عوض الله، و بجانب ذلك ورشة فنون تشكيلية أعدتها  مروة عوض الله ، و أقيمت مكتبه الطفل والشباب بالديمقراط ورشة رسوم أطفال رسم منظر طبيعي تدريب حجاجية خيري بمشاركة رواد المكتبة.

و أقيمت مكتبة الرياينة الثقافية أمسية شعرية
للشاعر أحمد محمد والقى قصائد بعنوان "ومضات شعرية----شوق....انتظار....حب يمحو وراء الغد" 


و أعد قصر ثقافة الاقصر ورشة اعاده تدوير زجاجه (عمل مقلمه)تدريب مشيرة محمد  بالاشتراك مع مدرسه العوامية الرسمية للغات.

الاقصر اخبار الاقصر ثقافة الاقصر

