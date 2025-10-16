قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على أحد أفراد عائلة الأسد في سوريا
ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها من الجيم
صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا
مخدرات بـ 72 مليون جنيه..مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج
رئيس الوزراء الفلسطيني: برنامج التعافي في غزة بتكلفة 30 مليار دولار يبدأ فور وقف إطلاق النار
صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل مسيرة
فريق طبي بأسيوط ينجح في استخدام مضخة الباكلوفين لعلاج التيبس الحاد بالأطراف
الأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة؟
ضبط سائق وتباع الأتوبيس صاحب واقعة سقوط مسن أرضا بالدقهلية
رئيس جامعة أسيوط لـ اتحاد الطلاب: ساهمتم في تعزيز روح القيادة والمسؤولية لدى زملائكم
المؤبد لفران وصاحب مغسلة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
لمناقشة إدراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الأفريقية 2027.. وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد القوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة 15 دولة و100 طيار.. الأقصر تحتضن أكبر حدث باراموتور عالمي

الأقصر تستعد لانطلاق فعالية “الباراموتور إيجيبت جيت 7” بمشاركة 15 دولة و100 طيار
الأقصر تستعد لانطلاق فعالية “الباراموتور إيجيبت جيت 7” بمشاركة 15 دولة و100 طيار
شمس يونس

تستعد محافظة الأقصر لاستضافة النسخة السابعة من فعالية الباراموتور إيجيبت جيت 7، بمشاركة أكثر من 100 طيار من 15 دولة حول العالم.

تقام الفعالية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة والمجلس الأعلى للآثار، وتشمل عروضًا جوية في عدد من أبرز المواقع السياحية والتاريخية الكبرى ومن اهمها مدينة الأقصر.

ويُعد هذا الحدث الرياضي العالمي من أضخم فعاليات رياضة الباراموتور، والتي تجمع بين المغامرة والطيران في أجواء خلابة فوق سماء الأقصر، في مشهد يدمج بين عظمة التاريخ وجمال الطبيعة في مدينة تُعد متحفًا مفتوحًا للعالم.

وأكد المنظمون أن جميع الاستعدادات تجري على قدم وساق لاستقبال الوفود المشاركة غدًا، الجمعة، بفندق الجولي فيل، حيث من المقرر أن يشهد الحدث عروضًا جوية يقدمها نخبة من محترفي الطيران، إلى جانب أنشطة سياحية وترفيهية تسلط الضوء على سحر الأقصر ومكانتها العالمية كوجهة سياحية فريدة.

وقال العقيد أحمد فهمي، صاحب الشركة المنظمة للفعالية، إن الشركة تحرص على تنظيم فعالية الباراموتور إيجيبت جيت سنويًا في مصر، موضحًا أن النسخة السابعة هذا العام تشهد مشاركة طيارين من 15 دولة وهي:
المملكة المتحدة، فرنسا، البرازيل، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، المكسيك، بولندا، رومانيا، السويد، إسبانيا، الفلبين، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب عدد من الدول الأخرى المشاركة للمرة الأولى.

وأضاف فهمي أن استمرار تنظيم الفعالية في الأقصر يعكس مكانة المحافظة كإحدى أهم المقاصد السياحية في العالم، مشيرًا إلى أن الحدث يسهم في تنشيط الحركة السياحية والترويج للمواقع الأثرية المصرية من منظور جديد، من خلال توثيقها بعدسات الطيارين المشاركين من مختلف الدول.

وأوضح أن الحدث يهدف إلى الترويج للسياحة الرياضية في مصر وإبراز قدرة الدولة على تنظيم فعاليات دولية كبرى في مدنها السياحية، في ظل الاهتمام المتزايد بتنوع الأنشطة الجاذبة للسياح من مختلف الدول.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام الثلاثة المقبلة تغطية إعلامية محلية ودولية واسعة، احتفاءً بمشاركة عدد كبير من الطيارين المحترفين الذين سيحلقون فوق معابد الكرنك والأقصر والبر الغربي في عروض جوية توثق جمال المدينة من السماء.

وأكد فهمي أن التنسيق يأتي بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح الحدث وتطبيق أعلى معايير السلامة، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت وجهة رئيسية لبطولات الباراموتور على مستوى الشرق الأوسط.

الاقصر اخبار الاقصر الباراموتور مدينة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

صورة ارشيفية

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

ترشيحاتنا

بعثة الحج الطبية

لبيك اللهم لبيك.. شروط وإجراءت بعثة الحج الطبية

الأنبا دانيال

افتتاح كورس خدام المتزوجين حديثًا بالمعادي بحضور الأنبا دانيال

جانب من الاجتماع

وزير التعليم يبحث مع "جايكا" تعزيز التعاون في تطوير المدارس المصرية اليابانية

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد