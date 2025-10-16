بمشاركة 15 دولة و100 طيار.. الأقصر تحتضن أكبر حدث باراموتور عالمي

تستعد محافظة الأقصر لاستضافة النسخة السابعة من فعالية الباراموتور إيجيبت جيت 7، بمشاركة أكثر من 100 طيار من 15 دولة حول العالم.

تقام الفعالية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة والمجلس الأعلى للآثار، وتشمل عروضًا جوية في عدد من أبرز المواقع السياحية والتاريخية الكبرى ومن اهمها مدينة الأقصر.

ويُعد هذا الحدث الرياضي العالمي من أضخم فعاليات رياضة الباراموتور، والتي تجمع بين المغامرة والطيران في أجواء خلابة فوق سماء الأقصر، في مشهد يدمج بين عظمة التاريخ وجمال الطبيعة في مدينة تُعد متحفًا مفتوحًا للعالم.

وأكد المنظمون أن جميع الاستعدادات تجري على قدم وساق لاستقبال الوفود المشاركة غدًا، الجمعة، بفندق الجولي فيل، حيث من المقرر أن يشهد الحدث عروضًا جوية يقدمها نخبة من محترفي الطيران، إلى جانب أنشطة سياحية وترفيهية تسلط الضوء على سحر الأقصر ومكانتها العالمية كوجهة سياحية فريدة.

وقال العقيد أحمد فهمي، صاحب الشركة المنظمة للفعالية، إن الشركة تحرص على تنظيم فعالية الباراموتور إيجيبت جيت سنويًا في مصر، موضحًا أن النسخة السابعة هذا العام تشهد مشاركة طيارين من 15 دولة وهي:

المملكة المتحدة، فرنسا، البرازيل، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، المكسيك، بولندا، رومانيا، السويد، إسبانيا، الفلبين، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب عدد من الدول الأخرى المشاركة للمرة الأولى.

وأضاف فهمي أن استمرار تنظيم الفعالية في الأقصر يعكس مكانة المحافظة كإحدى أهم المقاصد السياحية في العالم، مشيرًا إلى أن الحدث يسهم في تنشيط الحركة السياحية والترويج للمواقع الأثرية المصرية من منظور جديد، من خلال توثيقها بعدسات الطيارين المشاركين من مختلف الدول.

وأوضح أن الحدث يهدف إلى الترويج للسياحة الرياضية في مصر وإبراز قدرة الدولة على تنظيم فعاليات دولية كبرى في مدنها السياحية، في ظل الاهتمام المتزايد بتنوع الأنشطة الجاذبة للسياح من مختلف الدول.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام الثلاثة المقبلة تغطية إعلامية محلية ودولية واسعة، احتفاءً بمشاركة عدد كبير من الطيارين المحترفين الذين سيحلقون فوق معابد الكرنك والأقصر والبر الغربي في عروض جوية توثق جمال المدينة من السماء.

وأكد فهمي أن التنسيق يأتي بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح الحدث وتطبيق أعلى معايير السلامة، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت وجهة رئيسية لبطولات الباراموتور على مستوى الشرق الأوسط.