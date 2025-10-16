كواليس سقوط شاب يرتدي النقاب للتحرش بالسيدات بمستشفى أبو النمرس

ألقى ضباط مباحث الجيزة، القبض على شاب لاتهامه بارتداء النقاب داخل مستشفى بأبو النمرس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ للمقدم وليد كمال رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، يفيد التحفظ على شخص لارتداءه ملابس نسائية ونقاب داخل مستشفى أبو النمرس.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهم، والاستماع لأقوال شهود عيان، أكدوا أنهم اشتبهوا في المتهم وتبين انه رجل يرتدي ملابس نسائية للتحرش بالسيدات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، واستجواب المتهم، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.