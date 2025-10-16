اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص

كشف حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، عن الأسباب الحقيقية وراء الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين، والتي من المنتظر أن تعلنها لجنة التسعير التلقائي قريبا ، مؤكدًا أن القرار يأتي نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية وتزايد تكلفة النقل والاستيراد، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة.

اسباب زيادة البنزين

وأوضح نصر فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعتمد على معادلة فنية دقيقة تتضمن متوسط سعر خام برنت في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب تكاليف التشغيل والنقل، بهدف تحقيق تسعير عادل ومتوازن للمنتجات البترولية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

أسعار النفط عالميا

وأشار رئيس الشعبة إلى أن أسعار النفط العالمية شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل خام برنت نحو 63.47 دولارًا للبرميل وفقًا لآخر تحديث، وهو ما انعكس على تكلفة استيراد المواد البترولية ومستلزماتها، مشيرًا إلى أن أي تغير في الأسعار العالمية يؤثر بشكل مباشر على آلية التسعير المحلية.

وأكد نصر أن الدولة تراعي عند تحديد الأسعار الجديدة البعد الاجتماعي للمواطنين وقدرتهم على تحمّل التكاليف، لذلك تتم الزيادات بشكل تدريجي ومدروس لضمان استقرار الأسواق، مشددًا على أن الهدف من التعديل ليس الضغط على المواطنين بل الحفاظ على استدامة الإمدادات البترولية واستقرار السوق المحلي.

مصر تتحمل دعم البنزين

وأضاف أن مصر لا تزال تتحمل دعمًا جزئيًا لأسعار السولار وبعض أنواع الوقود، رغم الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة، موضحًا أن استمرار خطة الإصلاح في قطاع البترول يهدف إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية وضمان توافر المنتجات البترولية بشكل مستدام