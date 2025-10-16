قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
2 جنيه في كل لتر.. ننشر أسعار زيادة البنزين والسولار والتطبيق اليوم الجمعة
فرص عمل جديدة في الإمارات برواتب مغرية تصل لـ28 ألف جنيه شهريًا
سعر البنزين الآن يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 .. اعرف الزيادة المرتقبة خلال ساعات
صعود جديد فى أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
توقعات بزيادة أسعار البنزين 3 جنيهات للتر خلال الساعات المقبلة .. تفاصيل
اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص
هات بوسة .. موقف طريف بين محمد فراج وزوجته بسنت شوقي بـ الجونة السينمائي
رسميًا.. أسعار البنزين والسولار الآن وقرار زيادة مرتقب خلال ساعات
سوستة الفستان اتفتحت| يسرا تنقذ منة شلبي من موقف صادم بمهرجان الجونة
كواليس سقوط شاب يرتدي النقاب للتحرش بالسيدات بمستشفى أبو النمرس
غياب الدباغ ومنسي وشحاتة وكايد عن مباراة الزمالك وديكيداها بالكونفدرالية
وزير الري: نهر النيل قدس الأقداس للمصريين .. ولا يجوز الردم أو البناء بمجراه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص

البنزين
البنزين
ولاء عبد الكربم

كشف حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، عن الأسباب الحقيقية وراء الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين، والتي من المنتظر أن تعلنها لجنة التسعير التلقائي قريبا ، مؤكدًا أن القرار يأتي نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية وتزايد تكلفة النقل والاستيراد، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة.

اسباب زيادة البنزين 

وأوضح نصر فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعتمد على معادلة فنية دقيقة تتضمن متوسط سعر خام برنت في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب تكاليف التشغيل والنقل، بهدف تحقيق تسعير عادل ومتوازن للمنتجات البترولية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

أسعار النفط عالميا 

وأشار رئيس الشعبة إلى أن أسعار النفط العالمية شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل خام برنت نحو 63.47 دولارًا للبرميل وفقًا لآخر تحديث، وهو ما انعكس على تكلفة استيراد المواد البترولية ومستلزماتها، مشيرًا إلى أن أي تغير في الأسعار العالمية يؤثر بشكل مباشر على آلية التسعير المحلية.

وأكد نصر أن الدولة تراعي عند تحديد الأسعار الجديدة البعد الاجتماعي للمواطنين وقدرتهم على تحمّل التكاليف، لذلك تتم الزيادات بشكل تدريجي ومدروس لضمان استقرار الأسواق، مشددًا على أن الهدف من التعديل ليس الضغط على المواطنين بل الحفاظ على استدامة الإمدادات البترولية واستقرار السوق المحلي.

مصر تتحمل دعم البنزين 

وأضاف أن مصر لا تزال تتحمل دعمًا جزئيًا لأسعار السولار وبعض أنواع الوقود، رغم الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة، موضحًا أن استمرار خطة الإصلاح في قطاع البترول يهدف إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية وضمان توافر المنتجات البترولية بشكل مستدام

البنزين اسعار البنزين سعر البنزين سعر بنزين 92 سعر بنزين 95 السولار سعر السولار بنزين 80 سعر بنزين 80

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

عملية جراحية دقيقة لنتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي

عملية جراحية دقيقة لـ نتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي فى إسرائيل

زيادة مرتقبة في البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

مشغولات ذهبية

قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

ريهام حجاج

شكلها متغير .. ريهام حجاج في افتتاح مهرجان الجونة

بسمة

بسمة في مهرجان الجونة السينمائي بفستان بتصميم غريب

مايا دياب

تشبه عروس البحر.. شاهد إطلالة مايا دياب

بالصور

برنسيس .. شاهد إطلالة ليلى علوي في مهرجان الجونة

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لي لي تقدم فقرة استثنائية بحفل افتتاح مهرجان الجونة

لي لي
لي لي
لي لي

100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

مهرجان الجونة يحتفي بالفنانين الراحلين بحفل الافتتاح

الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي

فيديو

جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

بولييه يكتشف مصر .. جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد