حمزة نمرة يتألق بأغنية فاضي شوية نشرب قهوة.. فيديو

تألق الفنان حمزة نمرة، في أداء أغنية "فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة" وسط حالة من الإعجاب والاندماج مع الحضور على الهواء.

بداية حياة حمزة نمرة

قال حمزة نمرة، إن بداية حياتي كانت فترة صعبة فقد تزوجت في عمر الـ 25 سنة، ولا أحد كان يعلم أني مغني في الشركة التي أعملها وكانت شركة ترجمة، وكنت أحرص على أداء عملي بشكل جيد رغم عدم انبساطي بما لم أحققه من أمنياتي.

وأضاف حمزة نمرة، في حلقة مع برنامج "معكم منى الشاذلي" على فضائية "أون": الشغل كان صعب جدا، أعود في الساعة السابعة مساء إلى غرفة صغيرة أحاول صناعة الألحان، حتى تعرفت على شركة إنتاج وعرضوا عليا عمل الإشراف على هندسة الصوت في الاستوديو.

وأشار إلى أنه تمسك بهذه الفرصة وترك شركة الترجمة وعمل بالاستوديو، وإدارة الشركة أخبروني بأن الشركة تفتح أبوابها أمامه في أي وقت.

وتابع: أنتجنا أول ألبوم وهو "احلم معايا" ثم ألبوم "إنسان" ثم سارت الحياة.

بصي مش هعيط

وجهت الإعلامية منى الشاذلي سؤال، للفنان حمزة نمرة، عن مدى وجود إهداء لإحدى الأغنيات التي في حياته الفنية، ورد عليها حمزة نمرة "بصي مش هعيط"، وترد عليه الشاذلي: بتتنمر عليها يا حمزة يا نمرة.

وقال حمزة نمرة، إن قصة "رياح الحياة" مختلفة، وجدتها في أحد الأشخاص المقربة مر بتجربة زواج مريرة، ووجدته يحاول التجاوز وأن يعيش حياته.

وأضاف حمزة نمرة، في حلقة مع برنامج "معكم منى الشاذلي" على فضائية "أون"، أن هذا الشخص مخلف أولاد ولا يستطيع رؤية أولاده، وعجبني إنه عنده القوة بالرغم من وجود الكسرة الشديدة بداخله.

وتابع: حسيت إني عايز أتكلم وأكون أنا الصوت اللي يعبر عن الشخص ده واتكتب الكلام عن هذا الشخص في الأغنية.