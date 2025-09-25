يسرى مارديني ضيفة معكم مع منى الشاذلي الليلة .. رحلة الهروب من الحرب إلى الأولمبياد تتحول لفيلم عالمي

في حلقة استثنائية من برنامج "معكم منى الشاذلي"، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، يوم الخميس القادم على قناة ON، البطلة الأولمبية والسباحة السورية يسرى مارديني، في لقاء مؤثر تكشف فيه عن تفاصيل رحلتها غير العادية من الحرب في سوريا إلى منصات الأولمبياد العالمية.

وتروي يسرى مارديني خلال اللقاء تفاصيل حادثة بحر إيجة الشهيرة عام 2015، حين تعطل القارب المطاطي الذي كان يقل أكثر من 20 شخصًا رغم أنه لا يتسع لأكثر من ستة، مما اضطرها وشقيقتها سارة إلى القفز في المياه والسباحة لمدة ثلاث ساعات ونصف لمسافة تجاوزت 10 كيلومترات حتى وصولهم إلى جزيرة لسبوس باليونان، في مشهد بطولي أنقذ حياة جميع الركاب.

كما تتحدث يسرى عن نشأتها في مدينة داريا بدمشق، تحت إشراف والدها الذي كان مدرب سباحة، وكيف تحولت السباحة بالنسبة لها من حلم أولمبي إلى وسيلة نجاة من الموت، مرورًا برحلتها القاسية إلى برلين عبر تسع دول خلال 25 يومًا، وانتهاءً بتحقيق حلمها بالمشاركة في الأولمبياد باسم فريق اللاجئين.

وتتناول الحلقة أيضا قصة تحول مسيرتها الملهمة إلى الفيلم العالمي الشهير "The Swimmers"، الذي عُرض على منصة نتفليكس، بالإضافة إلى حديثها عن كونها أصغر سفيرة للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة، ورسالتها في الدفاع عن قضايا اللاجئين وتمثيلهم عالميًا بفخر.