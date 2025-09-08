مفاجآت استثنائية وأغان حصرية.. كواليس لقاء أحمد سعد وابنته مع منى الشاذلي

يستضيف برنامج معكم منى الشاذلي المطرب أحمد سعد في لقاء خاص واستثنائي يتضمن العديد من المفاجآت والاهم اعترافاته الصريحة عن أسباب التغير في حياته، حيث يذاع اللقاء على 3 أجزاء، الخميس ١١ سبتمبر والجمعة ١٢ سبتمبر والأربعاء ١٧ سبتمبر.

يتضمن اللقاء ظهور نجوم شعر وتلحين شاركوا أحمد سعد نجاحات كبيرة في أغانيه خلال الفترة الماضية بينهم الشاعر هشام الجخ والملحن إيهاب عبدالواحد والشعراء فلبينو ومحمد شافعي.

ويقدم أحمد سعد أغنيتين جديدتين تظهران للنور لأول مرة من خلال البرنامج إحداهما من كلمات هشام الجخ والثانية من كلمات محمد شافعي، وقام سعد بتلحينهما أثناء اللقاء وأعلن عن عرضهما الأول من خلال البرنامج.

ويشهد اللقاء ظهور جودي ابنة أحمد سعد لأول مرة تليفزيونيا حيث شاركته الغناء خلال اللقاء.

ويحكي سعد مواقف هامة من طفولته وبداية عمله بالفن وموقف أسرته من عمله بالفن في سن 14 سنة وكيف تمسك برغبته في الغناء وسبب ذهابه لطبيب نفسي والموقف الذي غير معه طريقة الأغاني التي يقدمها للجمهور.

ويشهد اللقاء سجالات شعرية وتلحينية غنائية بين أحمد سعد وكلا من هشام الجخ ومحمد شافعي حيث يلقي الجخ وشافعي أبيات شعرية جديدة ويقابلهما سعد بتلحينها وغنائها مباشرة.