دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة
مفاجآت استثنائية وأغان حصرية.. كواليس لقاء أحمد سعد وابنته مع منى الشاذلي

أحمد إبراهيم

يستضيف برنامج معكم منى الشاذلي المطرب أحمد سعد في لقاء خاص واستثنائي يتضمن العديد من المفاجآت والاهم اعترافاته الصريحة عن أسباب التغير في حياته، حيث يذاع اللقاء على 3 أجزاء، الخميس ١١ سبتمبر والجمعة ١٢ سبتمبر والأربعاء ١٧ سبتمبر. 

يتضمن اللقاء ظهور نجوم شعر وتلحين شاركوا أحمد سعد نجاحات كبيرة في أغانيه خلال الفترة الماضية بينهم الشاعر هشام الجخ والملحن إيهاب عبدالواحد والشعراء فلبينو ومحمد شافعي.

ويقدم أحمد سعد أغنيتين جديدتين تظهران للنور لأول مرة من خلال البرنامج إحداهما من كلمات هشام الجخ والثانية من كلمات محمد شافعي، وقام سعد بتلحينهما أثناء اللقاء وأعلن عن عرضهما الأول من خلال البرنامج.

ويشهد اللقاء ظهور جودي ابنة أحمد سعد لأول مرة تليفزيونيا حيث شاركته الغناء خلال اللقاء.

ويحكي سعد مواقف هامة من طفولته وبداية عمله بالفن وموقف أسرته من عمله بالفن في سن 14 سنة وكيف تمسك برغبته في الغناء وسبب ذهابه لطبيب نفسي والموقف الذي غير معه طريقة الأغاني التي يقدمها للجمهور.

ويشهد اللقاء سجالات شعرية وتلحينية غنائية بين أحمد سعد وكلا من هشام الجخ ومحمد شافعي حيث يلقي الجخ وشافعي أبيات شعرية جديدة ويقابلهما سعد بتلحينها وغنائها مباشرة.

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

