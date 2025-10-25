قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم برشلونة يقترب من الغياب عن الكلاسيكو بسبب الإصابة
طريقة التقديم فى حج الجمعيات الأهلية2025 ..الشروط والأوراق المطلوبة
فضل سورة الواقعة وقراءتها في صلاة الفجر.. أسرار لا يعرفها كثيرون
البحرين تدين تصديق الكنيست على ضم الضفة الغربية
نتائج ذهاب ثمن نهائي دوري مرتبط السلة للرجال.. فوز الأهلي والزمالك
أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها .. ابتعد عنها
عمرو أديب لـ الأهلي: أنتوا معاكم مصروف محمد صلاح علشان تجيبوه؟
منال سلامة: شقيقي شريف كان يحلم بأن يصبح مدير تصوير.. فيديو
فلسطين تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي
تعرف على موعد فتح كوبرى الأزهر أمام حركة السيارات
الزمالك يحدد موعد سفره إلى الإمارات ويستفسر عن موقف دونجا في السوبر
أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها .. ابتعد عنها

أسماء عبد الحفيظ

تسعى أغلب النساء للحفاظ على بشرتهن ناعمة ومشرقة، فيجرّبن الكريمات والمستحضرات باهظة الثمن، ويتّبعن روتين عناية معقّد، لكن كثيرات يغفلن عن السرّ الحقيقي لجمال البشرة، وهو الطعام فكما أن هناك أطعمة تغذّي الجلد وتجعله متوهجًا، هناك أخرى تعمل في الخفاء على تسريع الشيخوخة، وتدمير الكولاجين، وسلب البشرة نضارتها يومًا بعد يوم.

تأثير الطعام على البشرة

قالت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية، انه قد لا يخطر ببالك أن قطعة حلوى أو كوب قهوة إضافي يمكن أن يترك أثرًا واضحًا على وجهك، لكن العلم يقول غير ذلك تمامًا. فالجمال لا يبدأ من علبة كريم، بل من الملعقة التي ترفعينها إلى فمك.

ما هو أول عدو للبشرة؟

وحذرت جمال فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من أول عدو للبشرة هو السكر. فعند تناول كميات زائدة منه، تحدث عملية في الجسم تُعرف بـ الارتباط الجليكوزي، حيث يلتصق السكر بجزيئات الكولاجين والإيلاستين وهما المسؤولان عن مرونة الجلد وشبابه فيتلفهما ويجعل البشرة أقل تماسُكًا وأكثر ترهلاً. والنتيجة؟ خطوط دقيقة تظهر مبكرًا، وبشرة باهتة تفقد إشراقتها الطبيعية.

أما الأطعمة المقلية والمشبعة بالدهون المتحولة، فهي تُحدث التهابات داخل الجسم تضعف الخلايا وتقلل من قدرة الجلد على التجدد. تلك الدهون ترفع نسبة الجذور الحرة، وهي جزيئات تهاجم الخلايا السليمة وتسرّع الشيخوخة. لذلك، فإن تناول البطاطس المقلية والوجبات السريعة بانتظام قد يُضاف إلى أسباب التجاعيد المبكرة أكثر مما تتوقعين.

ولا يمكن أن نغفل تأثير الكافيين والمشروبات الغازية. صحيح أن فنجان القهوة يمنحك نشاطًا لحظيًا، لكنه في المقابل يُفقد جسمك السوائل، مما يجعل البشرة تبدو جافة ومتعبة. والجفاف المستمر يعني فقدان المرونة وظهور التجاعيد بوقت أسرع. أما المشروبات الغازية فهي كارثة مزدوجة: سكر مفرط + أحماض تضعف مينا الأسنان وتؤثر على نضارة الوجه.

ومن الأطعمة الماكرة أيضًا اللحوم المصنعة مثل النقانق واللانشون. فهي تحتوي على نسب عالية من الصوديوم والمواد الحافظة، ما يؤدي إلى احتباس السوائل وانتفاخ الوجه وتورّم العينين. كما أن كثرة الصوديوم تُقلل من تدفق الدم إلى الجلد، فيفقد لونه الوردي الطبيعي ويبدو باهتًا ومتعبًا.

تأثير  الخبز الأبيض والمعجنات على البشرة

حتى الخبز الأبيض والمعجنات التي نحبها صباحًا ليست بريئة، فالدقيق المكرر يرفع السكر في الدم بسرعة ويحفّز الالتهابات، تمامًا مثل الحلويات. الاستبدال بالحبوب الكاملة يساعد البشرة على الاحتفاظ برطوبتها لفترة أطول، ويمنحها مظهرًا مشدودًا وصحيًا.

ولأن الجمال لا ينفصل عن أسلوب الحياة، فإن السهر والتوتر الدائم وقلة شرب الماء تضاعف من تأثير هذه الأطعمة، وكأنها تضغط زرّ “الشيخوخة السريعة”. لذا فالعناية بالبشرة تبدأ من الداخل، من نظام غذائي متوازن يمدّها بالعناصر التي تحتاجها لتجديد نفسها طبيعيًا.

كيف تحمي البشرة بالطعام؟

إن الأكل الذكي هو أفضل استثمار للجمال الدائم. اختاري الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت، والأفوكادو، والمكسرات، وزيت الزيتون، واشربي الماء بانتظام، وستلاحظين الفرق خلال أسابيع.

إدمان أخطر من المخدرات.. احترس من الطعام السريع

