قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي و كهرباء الاسماعيلية في الدوري والقنوات الناقلة
ترامب: على إسرائيل التوقف عن قصف غزة فورا
منتخب مصر يطير إلى الدار البيضاء فى طائرة خاصة لمواجهة جيبوتى
أول مهمة لـ سيد عبد الحفيظ بعد العودة للأهلي
للمرة الثانية خلال 24 ساعة ..مطار ميونيخ يعلق الرحلات الجوية
وزير الزراعة: توريد القمح بـ2350 جنيهًا للأردب هذا الموسم
مصر تفوز بالانتخابات.. مشاركة مشرفة للطيران في عمومية الإيكاو بمونتريال
مصدر مصري: جارٍ الإعداد لتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين
غزة تحتفل بموافقة حماس على خطة ترامب.. والغارات الإسرائيلية مستمرة
برلماني: انتصار أكتوبر ملحمة خالدة وتجسيد لتضحيات القوات المسلحة
‏انتهاء خلاف شقيق الفنان عماد زيادة وشركة أجنبية في قضية شيكات بنكية
دعاء النوم.. بـ آية قرآنية واحدة يجعل الله لك حارسا من الملائكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر .. شخص قديم يعود للظهور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر، اليوم يدفعك نحو التعبير والتواصل أكثر من أي وقت مضى، لكن احذر أن تغرق في التفاصيل الصغيرة التي تلهيك عن الهدف الأكبر.

صفات برج الجوزاء

ذكي، اجتماعي، سريع البديهة، يحب التنوع والتجديد. قد تتبدّل مزاجاته، ويصعب أحيانًا التركيز لفترة طويلة. لكن قوته تكمن في قدرته على التكلم والتواصل بسهولة.

مشاهير برج الجوزاء

من أشهر مواليد الجوزاء:

جون كندي

ماري كاري

مارلين مونرو

أنجيلا جولى 

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهني

قد تُطلَب منك اليوم كلمة أو فكرة مختصرة تُحدث فرقًا كبيرًا. لا تحاول أن تخفي أفكارك خوفًا من النقد، بل عبّر بوضوح.
تجنّب الاجتماعات الطويلة التي تشتت ذهنك، وركز على النقاط الجوهرية.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفي

قد تسود بينك وبين شريكك لحظات من عدم الفهم إن لم تعبّر بوضوح. لا تدع توقعات غير معلنة تخلق فجوة بينكما.
إذا كنت عازبًا، قد تلتقي لشخصٍ من الأوساط الاجتماعية أو يُرسل إليك من بعيد إشارات.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحي

قد تشعر ببعض التشتت الذهني أو الإرهاق العاطفي، مما ينعكس على الجسم.
حاول أن تأخذ فترات راحة قصيرة بين مهامك.
مارس التنفس العميق أو الجلوس في مكان هادئ لمدة دقائق عدة.

برج الجوزاء وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

تبدو الأشهر القادمة واعدة لتوسيع العلاقات أو المشاريع التي تعتمد على التواصل.
قد تجد أن ما تبدأه اليوم سيثمر غدًا في مجال الفكر أو التعبير.
في الحب، الصراحة ستكون مفتاحًا لتقوية الروابط.
صحيًا، احرص على أن تضع لياقتك النفسية أولًا، التوازن بين العقل والجسد سيكون أساسيًا.

برج الجوزاء برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر حظك اليوم حظك اليوم السبت صفات برج الجوزاء مشاهير برج الجوزاء برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهني برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفي برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحي برج الجوزاء وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طالبة المترو

بسبب طريقة جلوسها.. ربة منزل تتعدى على طالبة في المترو

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

الإسكان

لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم.. طريقة التقديم والأوراق المطلوبة

الإيجار القديم

الأوراق المطلوبة للحصول على شقة لأصحاب الإيجار القديم

محمود الخطيب

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

عمرو أديب

إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

سفير مصر الأسبق بإسرائيل يكشف الأهداف الخفية للفكرة الموحدة للأديان

ارشيفية

محافظ البحيرة تكشف أبرز الاستعدادات لمواجهة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل

جانب من الحلقة

«الله أكبر..كلمة السر» اللواء أبو النجا يكشف نبع قوة الجيش المصري في حرب أكتوبر

بالصور

برج القوس حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. فرصة نادرة تلوح في الأفق

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الأسد حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. يومك يحمل مواجهة محتملة

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر .. شخص قديم يعود للظهور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 4 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحى

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

فيديو

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد