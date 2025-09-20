قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البرتغال تعلن عزمها الإعتراف بالدولة الفلسطينية
هل غابت الفنانة جنات عن بناتها؟.. ردّ حاسم
سياسي أمريكي لـ "صدى البلد" : خطة بلير وكوشنر لمستقبل غزة قد تواجه رفض عربي
سعر الذهب اليوم السبت 20-9-2025 في مصر
الجيش الأمريكي: مصرع 4 جنود على الأرجح في تحطم طائرة قرب واشنطن
تامر عبد الحميد: انتقال زيزو للأهلي وجع قلبي والزمالك كان ناقص يجبله أوبر
ترامب : نعمل على إنهاء الحرب في غزة وبين روسيا وأوكرانيا
تريزيجيه: فوز الأهلي على سيراميكا خطوة لاستعادة الانتصارات
موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
يقظة عاجلة تنقذ سوهاج من كارثة تسريب غاز بمدينة ناصر| القصة الكاملة
انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب
طارق يحيى: الخطيب سافر لأداء العمرة.. وحسم ترشحه عقب العودة
بالصور

برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025..تجنب الانسحاب أو التلميح

برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
أسماء عبد الحفيظ

برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025، برج الحوت هو برج مائي يحكمه كوكب نبتون، رمز الإبداع والخيال. يتمتع مواليده بحساسية مفرطة، وحدس عالٍ، وقدرة على الفهم العميق للمشاعر. يحبون الفن والطبيعة والهدوء، ويميلون أحيانًا إلى الانسحاب حين يشعرون بالإرهاق العاطفي.

برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

اليوم يدعوك أن تضع القبول في آخر أولوياتك، وتركّز بدلًا من ذلك على التوافق مع ذاتك، قد تميل لإرضاء الآخرين، لكن اللحظة الآن تتطلب منك أن ترضي حقيقتك أولًا، لا بأس إن لم يفهمك الجميع، فالفهم لا يعني القبول، والقبول لا يعني الصدق، كُن صادقًا مع نفسك.

مشاهير برج الحوت

برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 

ريهانا – مغنية

ألباتشينو – ممثل

سيريناي ساريكايا – ممثلة تركية

دينا الشربيني – ممثلة مصرية

بروس ويليس – ممثل أمريكي

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني

قد تُعرض عليك فرصة للعمل في مجال جديد أو بطريقة غير معتادة. لا ترفضها لمجرد أنها خارجة عن المألوف، الإبداع يكمن في التجربة.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفي

الشريك قد لا يفهم تمامًا ما تمر به، لكن هذا لا يعني أنه لا يهتم. عبّر بوضوح عما تحتاجه، وتجنب الانسحاب أو التلميح .

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحي

حاول الهروب قليلًا من الضوضاء، سواء بالنوم الكافي أو بممارسة شيء روحي كاليوغا أو التأمل. راحة النفس تُترجم إلى توازن جسدي.

برج الحوت وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفترة القادمة قد تكشف لك عن علاقاتك الحقيقية، وعن الأشخاص الذين يتوافقون مع روحك لا فقط مع ظروفك. ستكون أكثر وضوحًا بشأن ما تحتاجه فعلاً، وستشعر بارتياح داخلي متزايد.

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

