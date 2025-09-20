قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تامر عبد الحميد: انتقال زيزو للأهلي وجع قلبي والزمالك كان ناقص يجبله أوبر
ترامب : نعمل على إنهاء الحرب في غزة وبين روسيا وأوكرانيا
تريزيجيه: فوز الأهلي على سيراميكا خطوة لاستعادة الانتصارات
موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
يقظة عاجلة تنقذ سوهاج من كارثة تسريب غاز بمدينة ناصر| القصة الكاملة
انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب
طارق يحيى: الخطيب سافر لأداء العمرة.. وحسم ترشحه عقب العودة
الصور الأولي من خطوبة نور شقيقة هنا الزاهد
محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشيخ وحشي بجهينة على مساحة 600 متر
وزير التعليم العالي يفتتح العام الدراسي بجامعة القاهرة الأهلية اليوم
موضوع قضية المخدرات كذب.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين
6 أطعمة مذهلة تنظف شرايينك وتبعدك عن السكتة الدماغية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. كسر الروتين يجلب طاقة جديدة

برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025، برج الجدي هو برج ترابي يحكمه كوكب زحل، رمز الالتزام والانضباط. مواليده يتميزون بالجدية والطموح والقدرة على العمل لساعات طويلة من أجل أهداف بعيدة المدى. قد يبدون باردين في البداية، لكنهم أصحاب قلوب وفية ومسؤوليات كبيرة، ولا يتراجعون أمام التحديات.

برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

قد يُطلب منك اليوم الخروج من منطقة الراحة، ليس كتهديد، بل كدعوة للنمو. ما اعتدت عليه لم يعد يكفي لدفعك إلى الأمام. لا تُقاوم التجربة لمجرد أنها جديدة أو غريبة. أحيانًا، القفزة الصغيرة خارج المألوف تفتح لك أبوابًا لم تتخيلها من قبل.

مشاهير برج الجدي

  • ياسمين عبد العزيزـ ممثلة
  • محمد علي كلاي – ملاكم أمريكي
  • ميشيل أوباما – سيدة أمريكا الأولى سابقًا
  • سميرة سعيد – مغنية مغربية
  • أحمد عبد العزيز – ممثل
  • إيلي صعب – مصمم أزياء عالمي

برج الجدي حظك اليوم على الصعيد المهني

قد تشعر أن مسؤولياتك تتزايد، لكنك قادر على إدارتها إذا تخلّيت عن بعض من التشدد، مرونتك اليوم هي ما يصنع الفرق بين الإرهاق والتقدّم الحقيقي.

برج الجدي حظك اليوم على الصعيد العاطفي

حاول ألا تُظهر دائمًا الجانب العملي فقط في العلاقة، الشريك يحتاج لرؤية إنسانيتك لا فقط انضباطك، كن أكثر عفوية، وستفاجأ بمدى تقرّبه منك.

برج الجدي حظك اليوم على الصعيد الصحي

قد يكون الوقت مناسبًا لتجربة نوع جديد من التمارين أو تغيير في نمط الغذاء، كسر الروتين سيجلب طاقة جديدة.

برج الجدي وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفترة القادمة قد تحمل لك تغييرًا إيجابيًا في حياتك العملية، وربما تحصل على فرصة لم تكن تتوقعها. حافظ على هدوئك، ولا تضيّع طاقتك في الأمور الثانوية، النجاح قادم بشرط المرونة.

برج الجدي حظك اليوم حظك اليوم السبت برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 مشاهير برج الجدي برج الجدي حظك اليوم على الصعيد المهني برج الجدي حظك اليوم على الصعيد العاطفي برج الجدي حظك اليوم على الصعيد الصحي برج الجدي وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

عمومية الأهلي

وجودك قرار مش اختيار.. عمومية الأهلي تضع الخطيب في خانة اليك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

دعاء الوتر

دعاء الوتر .. ردده في صلاتك يمنحك خيري الدنيا والآخرة

الدعاء

معنى حديث «الدعاء هو العبادة» .. وأسباب استجابة الدعوة سريعا

الإفتاء تواصل قوافلها الدعوية إلى شمال سيناء

الإفتاء تواصل قوافلها الدعوية إلى شمال سيناء لتلبية احتياجات الأهالي من الفتاوى

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. ترى الصورة من عدة زوايا

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. الحب يحتاج الاهتمام

برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

احدث ظهور لـ إسعاد يونس فى حفل توزيع جوائز دير جيست

إسعاد يونس
إسعاد يونس
إسعاد يونس

حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 وتوقعات الأبراج مهنياً وعاطفياً وصحياً
حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 وتوقعات الأبراج مهنياً وعاطفياً وصحياً
حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 وتوقعات الأبراج مهنياً وعاطفياً وصحياً

فيديو

سرقة الإسورة الملكية الذهبية

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

سرعه النت

​لا تضع الراوتر هنا.. أماكن تدمر سرعة الإنترنت

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد