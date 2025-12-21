قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول عليها
ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية مكبرة بالغربية
تعزيز التعاون المصري الإكواتوري في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية
شبورة مائية وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأحد 21 ديسمبر |فيديو
تخفيضات حتى 20%.. مُتحدث الجيزة يكشف تفاصيل مهمة للمواطنين عن سوق اليوم الواحد |فيديو
إصابة 4 طلاب باختناق غاز في سكن خاص ببني سويف شرق النيل
أقصر نهار في 2025.. الانقلاب الشتوي يرسم ذروة الشتاء فلكيًا
معنديش قلب.. زينة تكشف عن أكثر شخصية كسرت قلبها
بدون التوجه للقسم.. تعرف على خطوات وأسعار استخراج فيش جنائي مستعجل 2025
اليوم.. امتحان تجريبي في مادة البرمجة لأولى ثانوي بـ9 محافظات
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من الخليل ورام الله
نموذج يُحتذى به .. مطالب برلمانية لتعميم مُبادرة «دفء وكساء» بالسويس بمختلف المحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهيب عبد الهادي يهنئ أحمد سليمان بعقد قران نجلته

محمود بنتايك
محمود بنتايك
باسنتي ناجي

هنأ الإعلامي مهيب عبد الهادي الكابتن أحمد سليمان بعقد قرآن نجلته على اللاعب محمود بنتايك.

عقد قران محمود بنتايك 

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ألف مليووووووون مبرووووووك ... عقد قران نجلة الصديق العزيز أحمد سليمان علي نجم نادي الزمالك ومنتخب المغرب محمود بنتايك".

أزمة محمود بنتايك 

وكانت قد شهدت الساعات الماضية تحركات قوية من قادة فريق الزمالك لاحتواء أزمة المغربي محمود بنتايج، وسط تمسك اللاعبين الكبار ببقائه وعدم رحيله خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حساسية المرحلة التي يمر بها النادي.

وأكد قادة الفريق أنهم حريصون على استمرار اللاعب، مشددين على أن "السفينة لا تحتمل مزيدًا من الأزمات"، وأن رحيل أحد العناصر الأساسية قد يزيد الوضع تعقيدًا.

وفي هذا الإطار، بدأ عدد من اللاعبين الكبار التواصل مع بنتايج لمحاولة إقناعه بالعدول عن فكرة الرحيل والعودة لصفوف الفريق بشكل طبيعي.

وتأتي هذه التحركات بعد المخاوف من تكرار سيناريو مشابه لما حدث مع المغربي صلاح مصدق، حيث تحرك الجميع سريعًا لمنع تفاقم الأزمة، بالتنسيق بين إدارة النادي والجهاز الفني وقادة الفريق، للحفاظ على استقرار غرفة الملابس قبل مرحلة حاسمة من الموسم.

بنتايج يشترط الحصول على مستحقاته للتراجع عن فسخ العقد

اشترط اللاعب المغربي الحصول على مستحقاته المالية لدى الزمالك للتراجع عن فسخ العقد من طرف واحد مع الفريق الأبيض.

وأكدت المصادر أن بنتايج وافق على العودة للانتظام مع الفريق في التدريبات والمباريات، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب، على أن يكون ذلك بشرط حصوله على مستحقاته المالية بانتظام، خاصة مع ارتباطاته المالية واستعداده لعقد قرانه نهاية الشهر الجاري.

محمود بنتايك الاهلي الزمالك نجوم الرياضه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

ترشيحاتنا

حملة تمونية

الدقهلية: ضبط طن ملح طعام وتحرير 116 مخالفة

اسعاف

أخبار قنا..المحافظ يكشف حقيقة تأثر مستشفى قفط التخصصي بفصل التيار الكهربائى..تريلا تدهس 5 أشخاص بنجع حمادى بينهم أب ونجله

حالة الطقس

حالة الطقس في أسوان اليوم الأحد 21-12-2025

بالصور

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد