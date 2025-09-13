قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة فتح : القدس لن تكون جزءًا من إسرائيل الكبرى
مجموعة السبع تطالب باستخدام أصول روسيا السيادية لتمويل دفاع أوكرانيا
أحمد حسن: الحديث عن مشاكل بين حسام حسن وحلمي طولان فتنة وكلام فارغ
رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تضغط على تحديث بياناتك
الولايات المتحدة تفرض قيودا على الإمارات و5 دول.. ما السبب؟
هذا الفعل ينجي العبد يوم القيامة.. تعرف عليه
موعد نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025
أحمد موسى يناشد الخطيب بالاستمرار في الأهلي
الغاء التدوير واستعادة 3 لاعبين.. موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة
جودي أحمد سعد: أغاني والدي حالة فنية نعيشها مع الأسرة والمقربين
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة
خالد الغندور يكشف عن غيابات الزمالك إمام المصري
بالصور

برج السرطان حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 .. سامح وامضِ قدمًا

أسماء عبد الحفيظ

برج السرطان حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، مشاعر قديمة قد تعود للسطح، ربما شيء قلتَه أو فعلتَه مضى وقد لا تزال تفكر فيه. السماح ليس نسيانًا، بل إعطاء نفسك فرصة للراحة النفسية. لا تُبقِ جرحًا أو استياءً رهنًا لأفكارك. بمجرد أن تسمح لنفسك بالمغفرة، يُصبح القلب أخف، وتفتح أمامك فرص جديدة للتواصل النقي.

حظك اليوم السبت برج السرطان 13 سبتمبر 

مشاعر قديمة قد تعود للسطح، ربما شيء قلتَه أو فعلتَه مضى وقد لا تزال تفكر فيه. السماح ليس نسيانًا، بل إعطاء نفسك فرصة للراحة النفسية. لا تُبقِ جرحًا أو استياءً رهنًا لأفكارك. بمجرد أن تسمح لنفسك بالمغفرة، يُصبح القلب أخف، وتفتح أمامك فرص جديدة للتواصل النقي.

صفات برج السرطان

عاطفي وحنون

يحافظ على من يهمه أمرهم

يميل إلى الانطواء في أوقات الألم أو الحزن

لديه حدس قوي

مشاهير برج السرطان

مثل: فرنسيس فورد كوبولا، توم كروز، إميلي بلانت، روبن ويليامز

السرطان حظك اليوم على الصعيد المهني

غدًا ربما يصلك تأخير أو ردّ متأخر من جهة عمل مهمّة، قد تشعر بأنك لم تُقدَّر كما تريد. لا تتجهم، بل استخدم الفرصة لترتيب أفكارك ومراجعة ما يمكنك تحسينه. تقديم اقتراح بسيط قد يلفت الانتباه. وبمجرد أن تمر العاصفة الصغيرة، ستستعيد تركيزك وتحقق بعض التقدم.

السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفي

العواطف متقلبة قليلاً اليوم؛ قد يهتز أمانك بسبب شيء بسيط. من الأفضل أن تعبر بصراحة عما يقلقك بدلاً من تركه يكبر. الحنان الذي تُظهره سيعود إليك. إن كنت أعزبًا، تلمس كلمات لطيفة أو دعم معنوي من شخص قريب سيضع ابتسامة على وجهك.

السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحي

تنبه لصحتك النفسية، لا تهملها. ربما تستفيد من لحظة استرخاء أو دورة تنفّسية تساعدك على تفريغ التوتر. إن أمكن، خذ قسطًا من النوم الجيد واستمتع بأنشطة بسيطة تُهدّئك، مثل الاستحمام الدافئ أو الاستماع لموسيقى هادئة.

السرطان وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

يتوقع الفلك أنك تدخل مرحلة تحتاج فيها إلى حماية نفسك، نفسيًا وجسديًا. العلاقات العاطفية ستدخل اختبار الأمان والثقة. ماديًا، قد تجد مسؤوليات إضافية. أفضل ما تفعل أن تحافظ على توازنك، وتستمع لنفسك قبل أن تستمع للآخرين.

