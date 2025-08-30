قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 30-8-2025
اليوم.. الأزهر ينفذ فعاليات يوم السرد القرآني للطلاب داخل مصر وخارجها
ميدو عادل يروي سرّ لقائه بالزعيم عادل إمام «7 ساعات»
حبس شبكة منافية للآداب تستخدم أحد الكافيهات الشهيرة بالعجوزة
الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري
جهز أوراقك .. المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية والأهلية 2025
ميدو عادل: بعيش حياة مزدوجة كأب يحاول التوازن بين الحزم والمرونة في التعامل مع أولاده
ميلان يهزم ليتشي بثنائية في الدوري الإيطالي
اطمنوا.. وزير الري الأسبق يعلق على ترشيد استهلاك الفرد من المياه
أسامة حمدي: البنكرياس الصناعي سيتم تطبيقه قريبا في مصر لأول مرة
ميدو عادل: المسرح هو الجيم بتاع الممثل.. والفنان بيختار المكان اللي يلاقي نفسه فيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025 .. احمِ طاقتك

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
أسماء عبد الحفيظ

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025، مولود برج الثور هو تجسيد للثبات والهدوء والرغبة في الراحة والتنظيم يتميز بصبره وحبه للأمان وتحقيق الاستقرار المادي والعاطفي يحمل عقل متزيّن بالحكمة وروحًا تحتاج إلى التوازن، وإن اتسم بالحذر فقد يحقق النجاح بخطوات ثابتة دون تسرّع

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس

تشعر اليوم بدعم قوي من ناحية مالية أو عملية قد يأتيك دعم من العائلة أو مصدر مالي يساعدك على تنفيذ خطة تجديد منزلك أو الترفيه أو مشروع صغير يوفر لك ولمن حولك بهجة وفرصة جديدة لخلق الراحة والشعور بالأمان أنت محاط بالحب والاحترام وطاقتك تعزز من حضورك بين من تحب

مشاهير برج الثور

زيغي مارلي

زيغي مارلي

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني

عملك اليوم يسير بسلاسة وتتلقى دعمًا عمليًا أو ماديًا يعزز مسيرتك ربما يتعلق الأمر بترتيبات منزلية أو مشروع عائلي قد تحصل على موارد جديدة أو مساعدة فعلية إن صبرت وتأنّيت في تنفيذ ما تريده

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي

العائلة والمنزل شكلا ملاذًا لك اليوم سواء كنت تشاركهم مشروعًا أو تحضّر لحضور مناسبة أو تفكير في عطلة تجمعكم فداخل تلك الحركة يوجد شعور دفين بأن العاطفة تتضاعف عندما يتعلق الأمر بمن تحب

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي

الاهتمام بالمنزل ينعكس إيجابيًا على صحة نفسك ونفسية من حولك يمكنك أن تجد راحة كبيرة وأنت تعمل على تحسين محيطك أو تنظيفه أو إعادة تنظيمه فالجمال الداخلي يبدأ من الراحة في الداخل.

برج الثور وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفترة المقبلة ترافقها فرص ملموسة في الجانب المالي والعائلي سوف تلمس تقدماً بفضل خطواتك اليوم ودعم الآخرين يُنصح بالاستمرار في النهج المتوازن والعمل على التفاصيل لأنك في طريق ثابت نحو استقرار أكبر.

برج الثور حظك اليوم حظك اليوم السبت برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025 مشاهير برج الثور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة

مأمور مركز اشمون

فتاة تستغيث من مضايقات أسفل منزلها في المنوفية ومأمور أشمون يستجيب

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب تقدم مقترحات لتطوير العمل وزيادة الحصيلة

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025

كوبري دسونس أم دينار

قطاع الأعمال: الانتهاء من تنفيذ مشروع كوبري دسونس أم دينار بالبحيرة

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 30 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..تحلّ بالصبر

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025 .. احمِ طاقتك

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025.. استمع ثم تحدّث

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

فيديو

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد