قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليس محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن مرشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي
الزمالك والمصري في الصدارة..ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثالثة
ليفربول يضع خطة لضم بديل محمد صلاح وسط صراع مع أندية إنجليزية كبرى
إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها
فاروق جعفر: خوان ألفينا لاعب يمتلك مهارة وشخصية واضحة
مهرجان العلمين الجديدة.. Dizzy too Skinny يشعل حماس الجمهور
الدوري الألماني.. كين يسجل هاتريك ويقود البايرن للفوز على لايبزيج 6-0
انتهاء أزمة حسام عاشور والأهلي
شاهد.. عملية إنقاذ شاب متهور من الموت أسفل عجلات قطار بني سويف
طلبت له الشرطة.. العلاج الطبيعي تفضح الاستشاري النصاب
العد التنازلي بدأ.. آخر موعد للحجز في «سكن لكل المصريين 7»
بوتين: صفات ترامب ستساعد في إعادة العلاقات بين روسيا وأمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. ستجد الراحة النفسية

برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
أسماء عبد الحفيظ

برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025، مواليد برج الثور يتميزون بالثبات، التنظيم، والحس المتأني نحو الحياة، ومع يوم السبت 23 أغسطس 2025، يبدو أن السماء تدعمك لتكمل خطواتك بثقة وثبات، مستفيدًا من الطاقة الحالية لبناء أساس متين.

برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

يشهد هذا اليوم نشاطًا لطيفًا يتيح لك الوصول لانجاز ملموس. إذا كان لديك مشروع قديم أو فكرة نمت داخلك منذ زمن، فقد يحين الوقت لمتابعتها. السكون الداخلي والعمل المنظم هما مفتاحك للتطور.

نصيحة اليوم

ابدأ بمهمة بسيطة ومهمة، وستجد الراحة النفسية تتعزز بإنجازها.

صفات برج الثور

  • نقاط القوة: صبر، واقعية، ولاء
  • نقاط الضعف: عناد، خوف من التغيير، تمسّك بالروتين

مشاهير برج الثور

من الشخصيات المعروفة: أديــل ممثلة طاقة ثابتة، والفنانة الجميلة ليلي علوى، ممن يرمزون للصمود والإصرار.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني

الفضاء المهني مناسب اليوم لاستعادة نشاطك القديم. خطوات صامدة في وقت مناسب قد تعطي نتائج مبهرة. السياسات المهنية المستقرة تُثمر.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي

العلاقات العميقة تنضج اليوم. قد تكتشف أنك تقيم العلاقات على جودة لا كمية، وتعيش لحظات من الفهم الهادئ والتقدير الجاد من الشريك.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي

إن الحفاظ على روتين ثابت وممارسة نشاط معتدل، مثل المشي أو تمارين تنفس، من شأنه تعزيز توازنك النفسي والبدني.

برج الثور وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

يُتوقع أن يحظى مواليد الثور خلال الفترة المقبلة بتحولات مالية ومهنية إيجابية مدعومة بعودة ساتورن للعطاء والنمو ، كما يُشير النجم Nostradamus إلى احتمال تحقيق نجاح مالي كبير،  بالإضافة، دخول كوكب نبتون إلى برج الحمل يُساعد على إطلاق طاقات إبداعية جديدة ربما تؤثر إيجابيًا على الثور أيضًا.

برج الثور حظك اليوم حظك اليوم السبت برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025 مشاهير برج الثور صفات برج الثور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

ترشيحاتنا

حازم المنوفي

المنوفي: التوسع في تصنيع الزبيب خطوة إستراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني

الهيئة العامة للرقابة المالية

40 % نموا.. الرقابة المالية: 21.5 مليار جنيه تعويضات نشاط التأمين التجاري في 5 أشهر

الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 22-8-2025

بالصور

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. لا تتردد في معرفة ما يُثير فضولك

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. ستجد الراحة النفسية

برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. شارك ابتسامتك وفرحتك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

برج السرطان حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. تمسك بروتينك المريح

برج السرطان حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

فيديو

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد