مدرب الزمالك: الجزيري سيصبح أكثر فاعلية مع جاهزية بدنية أكبر
ترامب يضاعف مكافأة القبض على رئيس فنزويلا إلى 50 مليون دولار.. وكراكاس ترد بغضب
إثارة للجدل متعمدة .. أول رد من أحمد عبد العزيز على واقعة شاب الأوبرا |خاص
الفنان أحمد عبد العزيز يحذر: منصات التواصل أصبحت مكانا خصبًا للتنمر واختراق المجتمع
نشرة المرأة والمنوعات | أكلات تزيد من غازات المعدة.. حيل طبيعية لتعطير المنزل لأيام
سامسونج تضيف ميزة تنبيه ضد الـ Voice Phishing في One UI 8
بيخمِّسوا مع بعض.. حسام حسن وطارق سليمان يشربان الشاي في كوب واحد
باق أسبوع.. هذه الخدمات البنكية مجانية حتى 15 أغسطس
تامر عاشور يدعو بالشفاء للفنانة أنغام خلال حفل مهرجان العلمين الجديدة
فيريرا: مواجهة سيراميكا كانت متكافئة.. وسعيد بالفوز المستحق
نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك بالدوري
ترامب: نقترب بشدة من وقف الحرب في أوكرانيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. أحيانًا عليك أن تختار ما يخدمك فقط

أسماء عبد الحفيظ

برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025، اليوم يمنحك فرصة لإعادة التوازن بين المتطلبات الخارجية واحتياجاتك الشخصية. المزاج العام يميل إلى التأمل وإعادة التقييم، وهو وقت جيد للتفكير قبل اتخاذ أي قرارات مصيرية.

 برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025

تميل إلى العدل في أحكامك اليوم، حتى على نفسك. تقف عند محطات داخلية تجعلك أكثر وعيًا بما يجب تغييره أو التمسك به.

صفات برج الميزان

مواليد برج الميزان (23 سبتمبر – 23 أكتوبر) يتميزون بالحب للجمال والتوازن، كما أنهم اجتماعيون ويميلون للسلام وحل الخلافات بلطف. معروفون بدبلوماسيتهم وقدرتهم على رؤية جميع جوانب القضايا.

مشاهير برج الميزان

كيت وينسلت

أحمد حلمي
عمرو دياب
هيو جاكمان
غوين ستيفاني
سيرينا ويليامز

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهني

من الأفضل أن تتأنى في توقيع العقود أو اتخاذ قرارات مالية. ركّز على تنظيم الأولويات، فقد تجد نفسك وسط زخم من المهام المتداخلة.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفي

قد تشعر بالحاجة لطمأنينة أكثر من الكلمات. لا تتردد في التعبير عن رغبتك في الدعم العاطفي. هناك فرصة للحديث من القلب مع الشريك.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحي

احرص على التوازن في التغذية وقلل من الحلويات أو المنبهات. صحتك النفسية بحاجة إلى لحظات من التأمل أو وقت تقضيه في الطبيعة.

برج الميزان وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

المرحلة المقبلة تدفعك لمراجعة علاقاتك من حيث العمق والجودة. القمر في برج الدلو قد يُنير نواحي مرتبطة بالحب والإبداع، مما يحفزك على الخروج من الروتين وتجريب أساليب تواصل جديدة.

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

الايجار القديم

ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون

حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

عداد كهرباء.. أرشيفية

حتى لا تفقد رصيدك.. اعرف أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

تنسيق الدبلومات 2025

تجارة 93.8% وهندسة97.3% وفني صحي لنظام 3سنوات 97.5%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

معهد النقل

فرص تدريب وعمل دولية.. بدء قبول دفعة جديدة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بـ وردان

محمية نبق

وزارة البيئة تنفذ حملة للتخلص من المخلفات والتوعية بمحمية نبق الطبيعية بجنوب سيناء

قطاع غزة

مجلس الشباب المصري يدعو العالم الحر لرفض خطة الاحتلال الكامل لغزة

