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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 7 أغسطس 2025.. تجاوز العقبات

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

مشاهير برج الميزان 

محمد منير وعمرو دياب وشيرين عبد الوهاب، وعمر كمال.

برج الميزان وحظك اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

يُتيح اليوم لمواليد الميزان فرصةً لاستعادة التوازن في علاقاتهم، واتخاذ قراراتٍ مدروسة، والسعي وراء مشاريع إبداعية. بالاستماع إلى حدسهم وممارسة الرعاية الذاتية، يُمكنهم تجاوز العقبات في العمل وفي شؤونهم المالية الشخصية، مما يُؤدي إلى يومٍ أكثر استقرارًا وإشباعًا، وشراكاتٍ مُثمرة..

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا 

ستتلقون مكالمات جديدة لإجراء مقابلات عمل بالنسبة لرجال الأعمال، قد تكون هناك مشاكل تتعلق بالعمل، ولكن عاجلًا أم آجلًا سيتم حلها، كما سيخوضون أيضًا رحلات عمل.  

برج الميزان اليوم عاطفياً 

إذا كنتَ أعزبًا، فتواصل مع شخص تُعجب به، وابدأ محادثةً ودية. تُعزز اللفتات الصغيرة، كالرسائل المدروسة، الروابط، ثق بالتوازن الذي تُضفيه على علاقاتك، ودع الدفء الحقيقي يُرشدك نحو روابط جديدة أو مُتجددة مبنية على الاحترام المتبادل والرعاية. 

برج الميزان اليوم صحيا 

انتبه لأي إشارات من جسمك، وخذ فترات راحة عند الحاجة، العقلية الإيجابية تدعم التعافي وتحافظ على هدوئك واستعدادك للمهام.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة 

التعاون مع الزملاء يُساعد على تحقيق الأهداف بشكل أسرع، لذا اعرض المساعدة في المشاريع الجماعية، إذا اضطررت لاتخاذ قرارات، فقيّم الإيجابيات والسلبيات بعناية قبل اتخاذها، أفكارك الواضحة تُثير إعجاب رؤسائك وتفتح لك آفاقًا للمسؤولية. 

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