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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الميزان حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025.. لا ترهق نفسك بإرضاء الجميع

برج الميزان حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025
برج الميزان حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025
أسماء عبد الحفيظ

برج الميزان حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025، مواليد برج الميزان من 23 سبتمبر حتى 22 أكتوبر هم موهوبون في خلق التوازن في الحياة ويعشقون الجمال والعلاقات الاجتماعية يتمتعون بحس دبلوماسي لكنهم أحيانًا يواجهون صعوبة في اتخاذ القرارات.

برج الميزان حظك اليوم السبت 26 يوليو

اليوم قد تجد نفسك وسط نقاشات كثيرة حاول أن تحافظ على حيادك وهدوئك دون أن تفقد رأيك الشخصي قد تُعرض عليك فكرة مميزة أو تقابل شخصًا له تأثير إيجابي على يومك

صفات برج الميزان

هادئ ومتزن
محب للجمال والفن
دبلوماسي في التعامل
متردد أحيانًا ويحب إرضاء الجميع

مشاهير برج الميزان

ويل سميث
عمرو دياب
كاثرين زيتا جونز
شيرين عبد الوهاب

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهني

العمل يسير بخطى ثابتة لكنك تحتاج إلى ترك المجاملات والتركيز على ما يخدم مصالحك قد تحصل على دعم من زميل أو مدير

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفي

الأجواء العاطفية معتدلة ولكنك تحتاج إلى وقت خاص مع الشريك لتجديد الحب والتفاهم لا تتردد في التعبير عمّا بداخلك

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحي

تشعر ببعض التعب في الجزء العلوي من الجسم قد يكون بسبب الجلوس الطويل أو التوتر مارس تمارين التنفس وخفف من استخدام الأجهزة الذكية.

برج الميزان وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفترة القادمة مناسبة لتحسين علاقاتك العامة والانفتاح على تجارب جديدة قد تجد نفسك أكثر قدرة على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

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