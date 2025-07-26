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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج العقرب حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025.. عملك يسير نحو الأفضل

برج العقرب
برج العقرب
أسماء عبد الحفيظ

برج العقرب حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025، برج العقرب يمتد من 23 أكتوبر حتى 21 نوفمبر مواليد هذا البرج يتميزون بالقوة والغموض والقدرة على التحول يمتلكون حسًا داخليًا حادًا وعاطفة عميقة تجعلهم صادقين ومؤثرين في من حولهم.
 

برج العقرب حظك اليوم السبت 26 يوليو

قد تواجه اليوم تحديًا صغيرًا لكنه يثير بداخلك تساؤلات عميقة لا تتجاهل حدسك فهو دليلك في اتخاذ القرار المناسب كما أن اليوم مناسب لترتيب أمورك المادية

صفات برج العقرب

قوي الشخصية وعاطفي
يحب السيطرة والتحليل
غموضه يثير فضول الآخرين
عنيد لكنه وفي للغاية

مشاهير برج العقرب

ليوناردو دي كابريو
إليسا
أحمد حلمي
جوليا روبرتس

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني

عملك يسير نحو الأفضل لكنك بحاجة إلى الابتعاد عن التوتر والبحث عن طرق جديدة لحل المشكلات كن أكثر مرونة في التعامل مع زملائك

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفي

الغيرة قد تسيطر عليك اليوم حاول أن تكون أكثر هدوءًا وثقة بالشريك فالعلاقة تحتاج إلى تنفّس ومساحة من الحرية

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحي

تشعر بطاقة جسدية عالية لكنك قد تعاني من توتر داخلي حاول أن تخرج المشاعر السلبية من خلال المشي أو ممارسة التأمل.

برج العقرب وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

هناك تغييرات إيجابية قادمة بشرط أن تسمح لنفسك بالخروج من دوائر الماضي العاطفية والمهنية الفترة المقبلة واعدة لكل ما يتعلق بالاستثمار أو العلاقات العميقة.

برج العقرب حظك اليوم حظك اليوم السبت برج العقرب حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025

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