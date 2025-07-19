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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج العقرب حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025.. استمع لصوتك الداخلي

برج العقرب حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025
برج العقرب حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025
أسماء عبد الحفيظ

برج العقرب حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025، تبدو أكثر تركيزًا اليوم ولديك طاقة كبيرة لإنهاء ما بدأت قد تكون هناك فرصة للبدء بخطوة جديدة كنت تؤجلها.

برج العقرب حظك اليوم السبت 19 يوليو وتوقعات الأبراج

قد تشعر ببعض التوتر في بدايات اليوم لكنه سرعان ما يزول مع إنجازاتك وخبر سار قد يصلك في المساء.

صفات برج العقرب

العقرب عميق وغامض وقوي الشخصية يحب السيطرة ويملك طاقة داخلية هائلة مخلص في الحب لكنه لا يسامح بسهولة.

مشاهير برج العقرب

سمية الخشاب

سمية الخشاب،و جوليا روبرتس ليوناردو دي كابريو مايا دياب.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني

حان الوقت لتجربة شيء جديد أو لإعادة ترتيب أولوياتك المهنية لا تتردد في اتخاذ خطوة قد تبدو صعبة لكنها مهمة.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفي

حاول أن تكون أكثر صراحة ووضوحًا في مشاعرك لا تدع الشكوك تفسد علاقتك وإذا كنت أعزب فهناك فرصة للقاء مميز.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحي

طاقتك اليوم جيدة لكن احذر من الإجهاد الذهني مارس تمارين التنفس أو رياضة خفيفة لإعادة التوازن.

برج العقرب وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفترة المقبلة تحمل مفاجآت إيجابية على صعيد المال والعاطفة ستكتشف أبعادًا جديدة في شخصيتك قد تغيّر طريقة تعاملك مع الحياة.

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