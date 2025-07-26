قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح ومرموش الأعلى أجرا بالدوري الإنجليزي .. كم يتقاضى الثنائي؟
أحمد فهمي: أحمد السقا وقف جنبي وليه فضل عليا
حزب الاتحاد: نرفض دعوات المزايدة بالتجمهر أمام سفاراتنا في الخارج
محمد رياض يكشف معايير تكريم الفنانين في المهرجان القومي للمسرح
علي جمعة لـ مفتي القدس بعد اعتقاله: اثبت فإنكم في ثغر الرباط
اللي خايف يروح.. رسالة مثيرة من رئيس قناة الأهلي السابق بعد الفوز على البنزرتي
الأمن يكشف ملابسات مشاجرة نسائية بالقليوبية بسبب فسخ خطوبة.. فيديو
سامسونج على أبواب إطلاق Galaxy Tab A11 بعد ظهوره في FCC
موعد الاعلان عن حركة تنقلات ضباط الشرطة .. والتغيرات المرتقبة
نتنياهو: ندرس مع أمريكا خيارات بديلة لاستعادة الرهائن وإنهاء حكم حماس
هل قيام الليل قبل الساعة 12 ليلا صحيح؟.. 9 حقائق ينبغي معرفتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025.. أفكارك رائعة لكن حاول أن تكون عمليًا أكثر

برج الدلو
برج الدلو
أسماء عبد الحفيظ

برج الدلو حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025، برج الدلو يمتد من 20 يناير حتى 18 فبراير مواليده معروفون بتفكيرهم المستقل وروحهم الحرة يحبون الابتكار والخروج عن المألوف ويتميزون بشخصية إنسانية تهتم بالمجتمع

برج الدلو حظك اليوم السبت 26 يوليو

اليوم يحمل مفاجآت لطيفة خاصة في التواصل والعلاقات الاجتماعية قد تجد نفسك في لقاء جديد أو تتلقى دعمًا غير متوقع في موضوع شخصي

صفات برج الدلو

مستقل ومحب للحرية
ذكي ومبدع
إنساني ويحب التعاون
قد يظهر بارد المشاعر أو غير تقليدي

مشاهير برج الدلو

ياسمين صبري

أوبرا وينفري
أشتون كوتشر
كريستيانو رونالدو
ياسمين صبري

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهني

الفرصة مواتية لعرض فكرة مبتكرة أو الانضمام إلى مشروع جماعي فيه شيء من الإبداع لا تتردد في التعبير عن رأيك

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفي

للعازب قد تبدأ علاقة جديدة من خلال صديق مشترك أو محادثة غير متوقعة للمرتبط حاول الاستماع بإنصاف وتجنب الجدال الغامض.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحي

انتبه إلى نظامك الغذائي فربما تفرط في السكريات أو المنبهات دون قصد مارس نشاطًا يساعدك على تهدئة أعصابك

برج الدلو وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفترة القادمة تحمل لك فرصة للتميز في محيطك الشخصي أو المهني من خلال الأفكار الجديدة والتواصل البناء ابتعد عن العزلة وشارك أفكارك بثقة.

برج الدلو حظك اليوم حظك اليوم السبت برج الدلو حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025 برج الدلو حظك اليوم السبت 26 يوليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

طب 92.6% الأسنان 91.9 %والهندسة 87.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

الطب 95% والصيدلة 91%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الأولى علمي علوم

أرشيفية

حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025.. التنفيذ يبدأ في أغسطس| تفاصيل

شادي زلط

فورًا .. أول ردّ من التعليم على أزمة نتائج الثانوية العامة

إسعاف

لحق بأبنائه الـ 6.. وفاة والد ضحايا فاجعة المنيا بمستشفى أسيوط الجامعي

ابراهيم الكرداني

سكاكين بتقطعني.. إبراهيم الكرداني يعلن إصابته بهذا المرض

زينة مع طفلين

صور أبناء أحمد عز وزينة الحقيقيين| شاهد

تنسيق الدبلومات 2025

95 % للفني الصحي و87.1% للتمريض و98.3% لهندسة البترول.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

محكمة

قرار بشأن فتاتين وآخرين أطلقوا النار على صاحب محل بشبرا الخيمة

مشاجرة

قرار ضد المتهمين في مشاجرة السلام

الاحتيال الإلكتروني

بعد ضبط متهمي منصةVSA .. عقوبة الاحتيال الإلكتروني

بالصور

برج الجدي حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025..النجاح مهم لكن لا تنسَ الاستمتاع بالحياة

برج الجدي حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025

برج الحوت حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025.. لا تهرب من الواقع

برج الحوت حظك اليوم السبت 26 يوليو
برج الحوت حظك اليوم السبت 26 يوليو
برج الحوت حظك اليوم السبت 26 يوليو

حظك اليوم السبت 26 يوليو وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت 26 يوليو وتوقعات الأبراج
حظك اليوم السبت 26 يوليو وتوقعات الأبراج
حظك اليوم السبت 26 يوليو وتوقعات الأبراج

برج الحمل حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025.. ركز على تخطيطك بعناية

برج الحمل حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد