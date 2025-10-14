قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باولو سانتوس: بنسبة 90% سنشارك بدورة الإمارات.. ومحمد صلاح أفضل لاعب في العالم
صدمة لعشاق الأهلي .. موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع المارد الأحمر
قوى الأمن الفلسطيني: حماس تفرض الضرائب على خيام النازحين في قطاع غزة
التعادل 2-2 يحسم مباراة البرتغال والمجر في تصفيات كأس العالم
كيفية إعفاء الهواتف القادمة من الخارج
لأول مرة .. خالد الغندور يُهنئ المنتخب القطري بالتأهل لكأس العالم
شاب يُنهي حياته غرقًا بالقفز من أعلى كوبرى شربين بالدقهلية
اليونان تقترب من الاعتراف بدولة فلسطين خلال مباحثات مع وزيرة الخارجية الفلسطينية
برلماني: قمة شرم الشيخ تبرز الدور المحوري لمصر كقوة إقليمية فاعلة
ترامب يلوح بعقوبات تجارية ضد إسبانيا لرفضها زيادة الإنفاق داخل الناتو
لتجنب نزلات البرد.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في هذه الأوقات
سميح ساويرس: أحرص أن تكون مشروعاتي مختلفة ولا يوجد مكان مثيل للجونة في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب يلوح بعقوبات تجارية ضد إسبانيا لرفضها زيادة الإنفاق داخل الناتو

القسم الخارجي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على الواردات الإسبانية، احتجاجًا على ما وصفه بتقاعس مدريد عن زيادة إنفاقها الدفاعي ضمن التزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وجاء تصريح ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في البيت الأبيض، حيث قال: "في الواقع، فكرت في معاقبتهم تجارياً عبر فرض رسوم بسبب ما فعلوه... وقد أُقدم على ذلك".

وانتقد ترامب بشدة التزام إسبانيا بميزانية الحلف، معتبرا أن رفضها رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي "تصرف غير محترم بدرجة لا تصدق"، مؤكداً أن "العقاب يجب أن يُفرض عليهم بسبب ذلك".

وفي تصريحات سابقة، لمح ترامب إلى إمكانية طرد إسبانيا من الحلف، قائلا: "لا يوجد ما يمنعهم من زيادة الإنفاق، لكن لا بأس... ربما ينبغي طردهم من الناتو".

وكان ترامب صرح في يونيو الماضي بأن إسبانيا ستدفع "ضعفي الثمن" نتيجة موقفها الرافض لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى المستوى الذي تطالب به واشنطن.

وتجدر الإشارة إلى أن قمة الناتو التي عُقدت في لاهاي بهولندا شهدت اتفاق الدول الأعضاء على رفع إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

من جهته، دافع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن سياسة بلاده الدفاعية، معتبراً أن استثمارات إسبانيا في هذا القطاع "كافية وواقعية"، مشيراً إلى أن مدريد تخطط لإنفاق ما يعادل 2.1% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

مشغولات ذهبية

قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

بالصور

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

