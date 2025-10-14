ترامب يلوح بعقوبات تجارية ضد إسبانيا لرفضها زيادة الإنفاق داخل الناتو

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على الواردات الإسبانية، احتجاجًا على ما وصفه بتقاعس مدريد عن زيادة إنفاقها الدفاعي ضمن التزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وجاء تصريح ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في البيت الأبيض، حيث قال: "في الواقع، فكرت في معاقبتهم تجارياً عبر فرض رسوم بسبب ما فعلوه... وقد أُقدم على ذلك".

وانتقد ترامب بشدة التزام إسبانيا بميزانية الحلف، معتبرا أن رفضها رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي "تصرف غير محترم بدرجة لا تصدق"، مؤكداً أن "العقاب يجب أن يُفرض عليهم بسبب ذلك".

وفي تصريحات سابقة، لمح ترامب إلى إمكانية طرد إسبانيا من الحلف، قائلا: "لا يوجد ما يمنعهم من زيادة الإنفاق، لكن لا بأس... ربما ينبغي طردهم من الناتو".

وكان ترامب صرح في يونيو الماضي بأن إسبانيا ستدفع "ضعفي الثمن" نتيجة موقفها الرافض لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى المستوى الذي تطالب به واشنطن.

وتجدر الإشارة إلى أن قمة الناتو التي عُقدت في لاهاي بهولندا شهدت اتفاق الدول الأعضاء على رفع إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

من جهته، دافع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن سياسة بلاده الدفاعية، معتبراً أن استثمارات إسبانيا في هذا القطاع "كافية وواقعية"، مشيراً إلى أن مدريد تخطط لإنفاق ما يعادل 2.1% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.