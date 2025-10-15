قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025
ماذا تقول في دعاء الشكر لله؟.. كلمات من هدي النبي تمنحك البركة
بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن
اغتيال صفاء المشهداني المرشح في انتخابات البرلمان العراقي | شاهد
لتسريع التعافي .. الأهلي يلجأ إلى حقن حسين الشحات بالبلازما | تفاصيل
رغم الفوارق الكبيرة بيننا.. نائب رئيس «كاب فيردي»: إذا واجهنا مصر قريبًا سنفوز عليها
الاستيلاء على الشوارع تقلق ترامب.. ويُهدّد بنقل مباريات كأس العالم من بوسطن
ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف
مصرع 20 شخصًا في حريق حافلة بالهند .. و«مودي» يُعزي أسر الضحايا
سر الرشاقة والمناعة القوية.. فوائد الكمثرى المذهلة لصحتك وجمالك
أبومسلم: ديانج يمتلك عروضًا من السعودية.. والأهلي يحتاج 4 صفقات في يناير
مصرع 20 شخصًا في حريق حافلة بالهند .. و«مودي» يُعزي أسر الضحايا

رئيس الوزراء الهندي
رئيس الوزراء الهندي
ناصر السيد

قالت السلطات الهندية إن ماسًا كهربائيًا مشتبهًا به تسبب في اندلاع حريق في حافلة ركاب في شمال الهند أمس الثلاثاء، مما أدى إلى اشتعال النيران في السيارة بسرعة وحرق ما لا يقل عن 20 شخصًا حتى الموت.

وقال النائب عن الحزب الحاكم المحلي ماهانت براتاب بوري لوكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية إن الحافلة التي كانت تقل ما بين 35 و50 راكبًا كانت على بعد دقائق من بدء رحلتها بين مدينتي جيسالمير وجودبور في ولاية راجستان عندما اندلع الحريق.

وقال “بوري” "لم يحصل الركاب على الوقت الكافي للنزول من الحافلة لأن الحريق انتشر بسرعة".

وأضاف أنه تم انتشال جثث 19 راكبًا من الحافلة، بينما توفي شخص واحد متأثرًا بحروقه أثناء نقله إلى المستشفى. 

وأصيب ما لا يقل عن 15 راكبًا بجروح خطيرة، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بدأ الدخان يتصاعد من مؤخرة الحافلة بسبب ماس كهربائي محتمل بعد خمس دقائق فقط من مغادرتها جيسالمير، وفقًا لبوري. تمكن السائق من إيقاف الحافلة على جانب الطريق بالقرب من مركز عسكري، لكن في غضون لحظات، التهمت النيران الحافلة.

وأصدرت الحكومة المحلية نداءً للحصول على معلومات من أقارب الضحايا لتأكيد هويتهم، وتخطط لتحديد هوية الرفات باستخدام أدلة الحمض النووي.

وقدّم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وأعلى مسئول منتخب في ولاية راجستان، باجان لال شارما، تعازيهما لأسر الضحايا. 

حريق حافلة حريق حافلة في الهند ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي مقتل 20 شخصا

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

مشغولات ذهبية

قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

أحمد موسى

كواليس أزمة كادت تعصف باتفاق غزة.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن جلسة الأربعاء

ترامب وإنفانتينو

أثار حضوره جدلا واسعا.. سر تواجد رئيس الفيفا في قمة شرم الشيخ

حادث تصادم سيارتين بطريق نجع حمادى أبوتشت بقنا

إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بطريق نجع حمادى أبوتشت بقنا

مصانع

اتحاد الصناعات: الدولة تقدم دعماً حقيقياً لإنقاذ المصانع المتعثرة وجذب الاستثمارات الصناعية

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة عن جولة وزير خارجية ألمانيا بالجمالية: تقدير لحضارتنا

الإعلامي باسم يوسف

باسم يوسف: الكلام عن تغيير بيرس مورغان وهم.. شغلته المشاهدات مش الحقيقة

مشروب صحي غني بمضادات الأكسدة.. طريقة عمل عصير التوت البري بعدة نكهات

عصير التوت البري
عصير التوت البري
عصير التوت البري

سر الرشاقة والمناعة القوية.. فوائد الكمثرى المذهلة لصحتك وجمالك

فوائد الكمثرى لصحتك وجمالك
فوائد الكمثرى لصحتك وجمالك
فوائد الكمثرى لصحتك وجمالك

حلول فعّالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تنقذك من الإحراج اليومي

أسباب رائحة الفم الكريهة
أسباب رائحة الفم الكريهة
أسباب رائحة الفم الكريهة

بعد وفيات في الهند.. تشديد الرقابة على بيع «الباراسيتامول» للأطفال دون وصفة طبية

الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال
الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال
الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

