مصرع 20 شخصًا في حريق حافلة بالهند .. و«مودي» يُعزي أسر الضحايا

قالت السلطات الهندية إن ماسًا كهربائيًا مشتبهًا به تسبب في اندلاع حريق في حافلة ركاب في شمال الهند أمس الثلاثاء، مما أدى إلى اشتعال النيران في السيارة بسرعة وحرق ما لا يقل عن 20 شخصًا حتى الموت.

وقال النائب عن الحزب الحاكم المحلي ماهانت براتاب بوري لوكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية إن الحافلة التي كانت تقل ما بين 35 و50 راكبًا كانت على بعد دقائق من بدء رحلتها بين مدينتي جيسالمير وجودبور في ولاية راجستان عندما اندلع الحريق.

وقال “بوري” "لم يحصل الركاب على الوقت الكافي للنزول من الحافلة لأن الحريق انتشر بسرعة".

وأضاف أنه تم انتشال جثث 19 راكبًا من الحافلة، بينما توفي شخص واحد متأثرًا بحروقه أثناء نقله إلى المستشفى.

وأصيب ما لا يقل عن 15 راكبًا بجروح خطيرة، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بدأ الدخان يتصاعد من مؤخرة الحافلة بسبب ماس كهربائي محتمل بعد خمس دقائق فقط من مغادرتها جيسالمير، وفقًا لبوري. تمكن السائق من إيقاف الحافلة على جانب الطريق بالقرب من مركز عسكري، لكن في غضون لحظات، التهمت النيران الحافلة.

وأصدرت الحكومة المحلية نداءً للحصول على معلومات من أقارب الضحايا لتأكيد هويتهم، وتخطط لتحديد هوية الرفات باستخدام أدلة الحمض النووي.

وقدّم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وأعلى مسئول منتخب في ولاية راجستان، باجان لال شارما، تعازيهما لأسر الضحايا.