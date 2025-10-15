قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقب التأهل لكأس العالم.. محمد صلاح يخطف الأنظار في أحدث ظهور له عبر إنستجرام |شاهد
وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن «فضيحة» في قطاع ناشئين الزمالك
دعاء الفجر.. بـ 9 كلمات لا ينقطع رزقك ويستقر عيشك .. فهل تعرفها؟
«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان
نتنياهو يكشف تفاصيل الاتفاق مع حماس: نزع السلاح أو المواجهة
دينا هشام ابنة هبة قطب تشارك جمهورها صورًا من شهر العسل | شاهد
٧٨ شهيدًا .. المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي يُعلن بالأسماء قائمة شهداء عائلته في غزة
مصطفى الفقي: سر بين الرئيس السيسي وربه يمنحه توفيقًا في قيادة مصر والمنطقة |فيديو
بعد وفيات في الهند.. تشديد الرقابة على بيع «الباراسيتامول» للأطفال دون وصفة طبية
محمد حجازي: قمة شرم الشيخ تتويج لجهود مصر الدبلوماسية في دعم القضية الفلسطينية|فيديو
وضع حجر أساس تجديد كنيسة القديس مارمرقس بجزيرة طما | صور
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
نتنياهو يكشف تفاصيل الاتفاق مع حماس: نزع السلاح أو المواجهة

ناصر السيد

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أمله في مرحلة سلمية تالية من الاتفاق بين إسرائيل وحماس، لكنه أشار إلى أن شروط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "واضحة للغاية"، موضحًا أنه يجب على حماس **التخلي عن سلاحها ونزع سلاحها، وإلا ستُفتح أبواب الجحيم".

وقال نتنياهو، أمس الثلاثاء، بعد يوم من زيارة قصيرة قام بها ترامب إلى تل أبيب للاحتفال بالمرحلة الأولى من خطته للسلام في غزة المكوَّنة من 20 نقطة، معلنًا أن "الحرب قد انتهت": "اتفقنا على إعطاء السلام فرصة."

وفي مقابلة حصرية مع برنامج "سي بي إس مورنينغز" الذي يقدمه توني دوكوبيل في تل أبيب، قال نتنياهو: "أولًا، على حماس التخلي عن سلاحها.
ثانيًا، يجب التأكد من عدم وجود مصانع أسلحة داخل غزة، وعدم تهريب أسلحة إلى القطاع. هذا هو نزع السلاح."

ورفضت حماس التخلي عن السلاح، فحذّر ترامب يوم الثلاثاء من أنه إذا لم تنزع حماس سلاحها، "فسننزع سلاحها نحن، وسيحدث ذلك بسرعة، وربما بعنف، لكنهم سينزعون سلاحهم."

وأضاف نتنياهو أنه سمع تصريحات ترامب، واصفًا إياها بأنها بمثابة "اندلاع للجحيم"، وقال: "حسنًا، آمل ألا يحدث ذلك. آمل أن نتمكن من القيام بذلك سلميًا، ونحن بالتأكيد مستعدون لذلك."

وتضمّن الاتفاق، الذي توسطت فيه إدارة ترامب، إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين العشرين المتبقين مقابل ما يقرب من 2000 أسير ومعتقل فلسطيني تحتجزهم إسرائيل.

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

مشغولات ذهبية

قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

أحمد موسى

كواليس أزمة كادت تعصف باتفاق غزة.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن جلسة الأربعاء

ترامب وإنفانتينو

أثار حضوره جدلا واسعا.. سر تواجد رئيس الفيفا في قمة شرم الشيخ

قمة شرم الشيخ

الخارجية الأردنية: نأمل أن تسهم قمة شرم الشيخ في إنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين

مظاهرات في إيطاليا

احتجاجات في أوديني قبيل مباراة إيطاليا وإسرائيل تضامنًا مع فلسطين| صور

أرشيفية

الفصائل الفلسطينية تبلغ الوسطاء استعدادها لتسليم 4 جثامين جديدة لإسرائيليين

بعد وفيات في الهند.. تشديد الرقابة على بيع «الباراسيتامول» للأطفال دون وصفة طبية

الانسحاب العاطفي.. صمت المشاعر الذي يهدد العلاقات الزوجية

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

