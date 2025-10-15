نتنياهو يكشف تفاصيل الاتفاق مع حماس: نزع السلاح أو المواجهة

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أمله في مرحلة سلمية تالية من الاتفاق بين إسرائيل وحماس، لكنه أشار إلى أن شروط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "واضحة للغاية"، موضحًا أنه يجب على حماس **التخلي عن سلاحها ونزع سلاحها، وإلا ستُفتح أبواب الجحيم".

وقال نتنياهو، أمس الثلاثاء، بعد يوم من زيارة قصيرة قام بها ترامب إلى تل أبيب للاحتفال بالمرحلة الأولى من خطته للسلام في غزة المكوَّنة من 20 نقطة، معلنًا أن "الحرب قد انتهت": "اتفقنا على إعطاء السلام فرصة."

وفي مقابلة حصرية مع برنامج "سي بي إس مورنينغز" الذي يقدمه توني دوكوبيل في تل أبيب، قال نتنياهو: "أولًا، على حماس التخلي عن سلاحها.

ثانيًا، يجب التأكد من عدم وجود مصانع أسلحة داخل غزة، وعدم تهريب أسلحة إلى القطاع. هذا هو نزع السلاح."

ورفضت حماس التخلي عن السلاح، فحذّر ترامب يوم الثلاثاء من أنه إذا لم تنزع حماس سلاحها، "فسننزع سلاحها نحن، وسيحدث ذلك بسرعة، وربما بعنف، لكنهم سينزعون سلاحهم."

وأضاف نتنياهو أنه سمع تصريحات ترامب، واصفًا إياها بأنها بمثابة "اندلاع للجحيم"، وقال: "حسنًا، آمل ألا يحدث ذلك. آمل أن نتمكن من القيام بذلك سلميًا، ونحن بالتأكيد مستعدون لذلك."

وتضمّن الاتفاق، الذي توسطت فيه إدارة ترامب، إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين العشرين المتبقين مقابل ما يقرب من 2000 أسير ومعتقل فلسطيني تحتجزهم إسرائيل.