السياحة والآثار تنظم رحلة تعريفية لوكلاء سياحيين بالسوق الإسباني لمصر

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في تنظيم رحلة تعريفية لعدد من الوكلاء السياحيين من مختلف المدن الإسبانية وذلك بالتعاون مع منظم الرحلات Sama Travel؛ لزيارة القاهرة التاريخية والمتحف المصرى الكبير.

كما شارك محمد محسن مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في ورشة العمل التي تم تنظيمها، على هامش هذه الرحلة؛ حيث استعرض من خلال عرض تقديمي المنتجات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد المصري ولاسيما منتج السياحة الثقافية، كما تحدث عن المتحف المصرى الكبير الذي تم افتتاحه في الأول من شهر نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى الحديث عن تطوير القاهرة التاريخية.

وخلال الرحلة التعريفية، أعرب الوفد عن انبهاره بالمتحف المصري الكبير وبالكنوز الأثرية الفريدة التي تنتمي للحضارة المصرية القديمة وطريقة عرضها التي تواكب أساليب العرض العالمية وتعكس عظمة الحضارة المصرية عبر العصور.

كما قام الوفد بزيارة عدد من المواقع الأثرية بالقاهرة التاريخية؛ حيث استمعوا لشرح عن تاريخها وقيمتها الحضارية.

