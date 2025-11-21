قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب وزير السياحة والآثار تناقش جذب الاستثمارات الفندقية من هونج كونج

نائب وزير السياحة والآثار
نائب وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

على هامش افتتاحها لمعرض الآثار "مصر القديمة تكشف عن نفسها: كنوز من المتاحف المصرية" بهونج كونج، عقدت يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار عدداً من اللقاءات الرسمية والمهنية؛ حيث التقت بكل من Rosanna Law وزيرة الدولة للسياحة والرياضة والثقافة، وعدد من مسئولي هيئة الاستثمار، ومجموعة من المستثمرين في مجال الفنادق، وذلك بحضور السفير باهر شويخي قنصل مصر العام في هونج كونج.

نائب وزير السياحة والآثار في هونج كونج 

وتناولت هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز آفاق التعاون السياحي بين مصر وهونج كونج، وآليات التعاون لجذب الاستثمارات إلى مصر وذلك في إطار استراتيجية الوزارة التي تستهدف مضاعفة الطاقة الفندقية الموجودة بمصر بما يساهم في استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين خلال السنوات القادمة، وكذلك تنويع مصادر الاستثمار الفندقي وأنماطه، علاوة على تنمية حركة السياحة الوافدة إلى المقصد المصري.

كما استعرضت نائب الوزير أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، وأبرز ملامح استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى إبراز تنوع المنتجات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري ليكون المقصد السياحي الأول في العالم خلال السنوات القادمة في تنوع المنتجات السياحية المختلفة.

وخلال لقائها مع وزيرة الدولة للسياحة والرياضة والثقافة، تم بحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة، كما تم الحديث عن معرض "مصر القديمة تكشف عن نفسها: كنوز من المتاحف المصرية"؛ حيث أشادت وزيرة الدولة للسياحة والرياضة والثقافة بالمعرض وبما يقدمه من قطع أثرية متميزة، معربة عن إعجابها الشديد بكنوز الحضارة المصرية القديمة التي تعد من أعرق الحضارات على وجه الأرض. كما أثنت على اختيار الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار هونج كونج لتكون المحطة التالية بعد مدينة شنغهاي بالصين لعرض الكنوز المصرية القديمة، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون مع وزارة السياحة والآثار لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي لقائها مع مسئولي هيئة الاستثمار بهونج كونج؛ استعرضت نائب الوزير فرص الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما في مجال الفنادق، كما قدمت عرضاً تقديمياً استعرضت خلاله المقومات والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والتي تلبي كافة أذواق السائحين من مختلف الشرائح المختلفة من السائحين مما يفتح آفاقاً عديدة للاستثمار والجذب السياحي لمصر.

كما تم خلال لقائها مع مجموعة من المستثمرين في مجال الفنادق مناقشة فرص جذب استثمارات جديدة إلى مصر لاسيما في مجال الفنادق.
 

السياحة سياحة السياحة في مصر السياحة في هونج كونج وزارة السياحة والآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: الوضوء للصلاة يحمي صحة الإنسان ويجسد مقاصد الشريعة في حفظ النفس

سنن يوم الجمعة

سنن يوم الجمعة.. اعرف أفضل الأعمال فيه واغتنمها

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: النبي أول من دعا إلى الحجر الصحي وهو ما تطبقه الدول اليوم

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد