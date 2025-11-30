مدرب كايزر تشيفز: هدف الزمالك من «خطأ تحكيمي» ولابد من تطبيق الفار

أوضح التونسي خليل بن يوسف مدرب فريق كايزر تشيفز، أنه يرى أن هدف فريق الزمالك في مباراة الليلة بين الفريقين في كأس الكونفدرالية الإفريقية، كان من خطأ ولم يحتسبه الحكم.

وقال بن يوسف في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "هدف الزمالك اليوم جاء من خطأ واضح ولكن الحكم لم يحتسبه، وأيضا الأبيض كان يستحق ركلة جزاء ولم تحتسب".

وتابع: "التحكيم الإفريقي لديه الكثير من الأخطاء ومن الضروري تطبيق تقنية الفار، فقد تابعنا ما حدث أيضا في مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا، وبالتالي يجب تطبيق التقنية في دور المجموعات".

وأتم: "لاعبو الزمالك أيضا تعمدوا السقوط وإهدار الكثير من الوقت أمامنا، وكان هناك تدخلات عنيفة منهم أيضا ولم يحتسبها الحكم، وفقدنا أهم لاعبينا وأفضلهم في الفترة الأخيرة وهو سيرينو بسبب تدخل عليه".