خالد الجندي يحدد الضوابط الأخلاقية للنقاش.. فيديو

الرئيس السيسي: مصر وتركيا ترسخان عبر عقود طويلة مبادئ السلام والتعايش المشترك
استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك اليوم .. لهذا السبب
السيسي: نسعى لتوسيع الاستثمارات التركية في العديد من المجالات الأخرى
الرئيس السيسي: 8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا
المستشارة أمل عمار تلتقى بوزيرة الأسرة التركية لبحث سبل التعاون المشترك
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ القس ناصر كتكوت لاختياره رئيسا للكنائس الرسولية
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي تتسم بالطموح
الرئيس السيسي ونظيره التركي يشاهدان فيديو تسجيليا عن العلاقات المصرية التركية
الرئيس السيسي: المباحثات تعكس تقارباً واضحاً فى الرؤى بين مصر وتركيا
السيدة انتصار السيسي ترحب بزيارة أمينة أردوغان وتؤكد عمق الروابط بين مصر وتركيا
بمشاركة 99 شركة.. وزير الزراعة يفتتح الجناح المصري بمعرض فروت لوجستيكا ببرلين
برلماني: حظر روبلوكس في مصر يستدعي وجود استراتيجية وطنية لحماية أبنائنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

عبد الرحمن محمد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الجدل لا يصح ولا يُستكمل إلا إذا توفرت له ضوابط أخلاقية واضحة، مشيرًا إلى أنه عند الدخول في أي نقاش أو جدال مع الآخر لا بد من شرطين أساسيين لا غنى عنهما، حتى يُعرف أن من أمامك شخص محترم ويستحق استكمال الحوار معه.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال" ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة DMC اليوم الأربعاء، أن الشرط الأول هو عفة اللفظ، فلا يصح أن يكون الجدل مصحوبًا بسوء أدب أو تجاوز في الكلام، لأن الكلمة غير العفيفة تسقط قيمة الفكرة مهما بدت صحيحة في ظاهرها.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن الشرط الثاني هو أمانة النقل، مؤكدًا أن كثيرًا من الجدالات تفسد بسبب نسبة أقوال إلى علماء لم يقولوها أصلًا، مشددًا على أن من ينقل كلامًا بلا دليل أو مرجع فقد خرج عن أمانة النقل، وبالتالي لا يُؤتمن على نقاش علمي أو فكري.

وسرد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية موقفًا شخصيًا يوضح خطورة غياب أمانة النقل، حين نُسب إلى الإمام ابن تيمية قول خطير لم يجده في أي من كتبه بعد بحث طويل، وعندما واجه من قال ذلك وطلب منه المرجع، لم يجد عنده أي دليل، مؤكدًا أن اختلاق الأقوال ونسبتها للعلماء هو صورة واضحة من صور الجدل المذموم.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن القرآن الكريم مدح الجدل حين يكون قائمًا على الصدق والعدل، مستشهدًا بقصة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها التي جادلت النبي ﷺ في شأن زوجها، فأنزل الله تعالى قوله: «قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله»، لافتًا إلى أن الله مدح جدالها لأنه كان قائمًا على أمانة القول وصدق المقصد، فكان جدلًا محمودًا تحركت له السماء.

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

اعلام دمياط

تنمية الأسرة المصرية ووعي ومسؤولية.. ندوة بأعلام دمياط

محافظ الغربية

محافظ الغربية: محمد سلام مسيرته المهنية حافلة تجاوزت ثلاثة عقود في خدمة صحة المواطنين

جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا يختتم دورة إعداد القادة لترسيخ التميز الحكومي

بالصور

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

مسلسل تاتو.. مروان يونس يعود من أمريكا لمطاردة هاكر المشاهير

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجلس مدينة الحسينية لدعم المواطنين

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

