«الإدارية العليا» تُبطل 29 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025

انتهت المحكمة الإدارية العليا في أحكامها إلى إبطال وإلغاء انتخابات 29 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، كما تضمنت الأحكام عدم قبول 100 طعن لزوال شرط المصلحة لدى من أقاموا تلك الطعون.

وبذلك ارتفع عدد الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب إلى 48 دائرة، بعد أن سبق وأبطلت الهيئة الوطنية للانتخابات 19 دائرة من ذات المرحلة.

وكانت قد قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتيجة الانتخابات في الدوائر 1 و3 و4 و5 بمحافظة المنيا بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بقبول 26 طعنًا وإلغاء نتيجة الانتخابات بها في المرحلة الأولى من الانتخابات نفسها.

وطالبت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة، وتمت مداولة المحكمة لأوراق الانتخاب من محاضر الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية والعامة، تمهيدًا لإصدار حكمها في الطعون الانتخابية.

من جانبها، قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة سلمت محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة التي طلبتها المحكمة الإدارية العليا، مشيرة إلى أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية.

وأضافت الهيئة أن الهيئة ليست لها مصلحة في الطعون الانتخابية أو الأحكام الصادرة بشأنها، وملزمة بتنفيذ أحكام القضاء.