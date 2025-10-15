عودة السيطرة الفلسطينية على معبر رفح بمشاركة 50 شرطيًا درّبتهم مصر

كشفت وسائل إعلام عبرية أنه تم تعيين اللواء أحمد حمودة من جهاز الحرس الرئاسي الفلسطيني، قائدًا لمعبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، بمعاونة فريق من الشرطيين الفلسطينيين الذين تدربوا في مصر.

ووصف تقرير قناة i24 العبرية الذي استند إلى مصادر فلسطينية وإسرائيلية أن حمودة أحد المقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، ويبلغ من العمر 52 عامًا ويتمتع بخبرة في الأمن الرئاسي منذ 2005 – على عمليات المعبر، الذي كان مغلقا منذ مايو 2024 عندما سيطرت إسرائيل على جانبه الفلسطيني في أثناء عملية عسكرية في رفح.

وأضافت أن مسئولاً إسرائيلياً قال إن "هذا التعيين يعيد السيطرة للسلطة الفلسطينية، ويقلل من نفوذ حماس في المنطقة الحدودية"، مشيرة إلى أن الفريق الأمني يشمل نحو 50 شرطيًا فلسطينيًا خضعوا لتدريبات مصرية مكثفة في أكاديمية شرطة القاهرة منذ فبراير 2025، تركز على مكافحة التهريب والتفتيش الإلكتروني.

وأكدت i24 أن المعبر سيعاد فتحه تدريجيًا، مع إدخال 500 شاحنة مساعدات يوميا، تحت مُراقبة أممية لضمان عدم استخدامه لأغراض عسكرية.