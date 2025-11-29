قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تامر عبد الحميد: سيف الجزيري أثبت أنه مهاجم الزمالك الأول من طينة الكبار
الغندور يكشف مصير رضا شحاتة من البقاء مع كهرباء الإسماعيلية
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة الخامسة حوش عيسى
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في دائرة إسنا وأرمنت والأقصر
تكلفة الكيلو 47 قرش .. تفاصيل تشغيل السيارة بديل التوك توك في الجيزة
يسرا عن فيلم الست: اقتنعت بالشبه بين منى زكي وأم كلثوم بنسبة 100%
اعرف طرق الوقاية من الأزمة القلبية
نشوب حريق في السيارة .. الأسباب وكيف تتصرف سريعا
عمرو أديب يقود كيوت بديل التوك توك على الهواء
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة الثالثة بالمنيا مغاغة والعدوة وبني مزار»
ليه المحترفين بيرجعوا على الأهلي؟.. جمال عبد الحميد يثير الجدل| تفاصيل
دبلوماسي: رفض إسرائيل للسلطة الفلسطينية يجمد المرحلة الثانية من خطة إدارة غزة
توك شو

أحمد مراد عن فيلم الست: حب الجمهور لأم كلثوم سر الجدل

أم كلثوم
أم كلثوم
محمد البدوي

علّق الكاتب والسيناريست أحمد مراد على الجدل المثار حول فيلمه الجديد "الست"، مؤكدًا أن ردود الفعل بما فيها الانتقادات تعكس الحب الأبدي الذي يكنّه الجمهور لأم كلثوم، قائلاً: “الناس غيرانة على أم كلثوم وبتحبها حب كبير، وأنا مبسوط من انطباعات الجمهور لأنها مش شخصية عادية، دي رمز وقدّمت رحلة نضال من أول يوم في حياتها”.

أجمل ما في الشخصية التاريخية 

وأوضح “مراد” خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، أن صناع الفيلم يعملون على المشروع منذ ثلاث سنوات، ويحملون نفس المخاوف التي يشعر بها الجمهور تجاه صورة أم كلثوم، قائلاً: “كل هدفنا نطلع أجمل ما في الشخصية التاريخية دي، ونقدّمها بشكل حقيقي”.

 التفاعل الضخم مع الفيلم

وأشار إلى أن التفاعل الضخم مع الفيلم يعد مؤشرًا مهمًا على مكانة كوكب الشرق في قلوب الناس، قائلاً: “وصول الريتش لـ475 مليون رقم غير مسبوق، وده حق الناس لأنها شخصية خاصة جدًا عند المصريين”.

 الخط الدرامي لشخصية أم كلثوم

وعن الخط الدرامي لشخصية أم كلثوم، كشف مراد أن الفيلم يعيد طرح أسئلة عن عالمها الإنساني الخفي: "كلنا شفنا أم كلثوم على المسرح.. لكن محدش شافها من تحت المسرح. هل كانت تحب؟ هل كانت تشعر مثلنا؟ ولا شخصية أيقونية ثابتة بلا مشاعر؟" مؤكدًا أن رحلتها الممتدة عبر أربع عصور سياسية كانت من أهم التجارب التي مر بها شخصيًا أثناء الكتابة.

أما عن اختيار الفنانة منى زكي لتجسيد الدور، فأوضح مراد أن المخرج مروان حامد كان واضحًا منذ البداية: “مروان قال إننا محتاجين ممثلة تذاكر وتشتغل بجد.. مش مجرد نجومية أو شبه ومنى زكي قدمت مجهودًا كبيرًا جدًا في التمرين والتحضير”.

أحمد مراد الست أم كلثوم لميس الحديدي

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

إنستاباي

تحذير عاجل من «إنستاباي».. ما القصة؟

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الطفلة جنى

حادث أم تصفية حسابات؟.. قصة رحيل الطفلة جنى لحظة خروجها من المدرسة

الدكتور محمود صديق

محمود صديق: خريجو إعلام الأزهر يحملون شعار الوسطية

رئيس جامعة الأزهر

داود: بناء الإنسان سياسة تنتهجها مصر بقيادة الرئيس السيسي كجزء من المشروع القومي

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: بناء الإنسان يبدأ من الكلمة الصادقة والصوت الموقظ للضمير

للطرق الوعرة.. سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا.. بالفيديو

سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا
تامر عاشور يتألق في ليلة استثنائية على مسرح أرينا الكويت

تامر عاشور
على قد الأيد.. سعر ومواصفات اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
"ماذا بعد" أفضل فيلم.. إعلان جوائز مسابقة أفلام الطلبة بختام مهرجان الفيوم

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
منى زكي

يسرا عن فيلم الست: اقتنعت بالشبه بين منى زكي وأم كلثوم بنسبة 100%

عريس بزي الملك توت عنخ آمون

دخل قاعة الفرح بزي توت عنخ آمون .. ظهور أسطوري لعريس من كوم أمبو

سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا

للطرق الوعرة.. سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا.. بالفيديو

شيرين رضا

شيرين رضا عن علاقتها بابنتها نور: أنا ووالدها قررنا نخليها تعتمد على نفسها

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

