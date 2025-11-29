أحمد مراد عن فيلم الست: حب الجمهور لأم كلثوم سر الجدل

علّق الكاتب والسيناريست أحمد مراد على الجدل المثار حول فيلمه الجديد "الست"، مؤكدًا أن ردود الفعل بما فيها الانتقادات تعكس الحب الأبدي الذي يكنّه الجمهور لأم كلثوم، قائلاً: “الناس غيرانة على أم كلثوم وبتحبها حب كبير، وأنا مبسوط من انطباعات الجمهور لأنها مش شخصية عادية، دي رمز وقدّمت رحلة نضال من أول يوم في حياتها”.

أجمل ما في الشخصية التاريخية

وأوضح “مراد” خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، أن صناع الفيلم يعملون على المشروع منذ ثلاث سنوات، ويحملون نفس المخاوف التي يشعر بها الجمهور تجاه صورة أم كلثوم، قائلاً: “كل هدفنا نطلع أجمل ما في الشخصية التاريخية دي، ونقدّمها بشكل حقيقي”.

التفاعل الضخم مع الفيلم

وأشار إلى أن التفاعل الضخم مع الفيلم يعد مؤشرًا مهمًا على مكانة كوكب الشرق في قلوب الناس، قائلاً: “وصول الريتش لـ475 مليون رقم غير مسبوق، وده حق الناس لأنها شخصية خاصة جدًا عند المصريين”.

الخط الدرامي لشخصية أم كلثوم

وعن الخط الدرامي لشخصية أم كلثوم، كشف مراد أن الفيلم يعيد طرح أسئلة عن عالمها الإنساني الخفي: "كلنا شفنا أم كلثوم على المسرح.. لكن محدش شافها من تحت المسرح. هل كانت تحب؟ هل كانت تشعر مثلنا؟ ولا شخصية أيقونية ثابتة بلا مشاعر؟" مؤكدًا أن رحلتها الممتدة عبر أربع عصور سياسية كانت من أهم التجارب التي مر بها شخصيًا أثناء الكتابة.

أما عن اختيار الفنانة منى زكي لتجسيد الدور، فأوضح مراد أن المخرج مروان حامد كان واضحًا منذ البداية: “مروان قال إننا محتاجين ممثلة تذاكر وتشتغل بجد.. مش مجرد نجومية أو شبه ومنى زكي قدمت مجهودًا كبيرًا جدًا في التمرين والتحضير”.