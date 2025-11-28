صابرين الأبرز.. نجمات في ثوب أم كلثوم على الشاشة قبل فيلم الست

جدل كبير أثاره الإعلان التشويقي لفيلم “الست" تمهيدا لطرحه في دور العرض من بطولة الفنانة منى زكي لتجسيد السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.



الفيلم من المقرر طرحه في دور العرض المصرية والعربية يوم 10 ديسمبر المقبل، وهو من تأليف السيناريست أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

الفيلم سوف يعرض بمهرجان مراكش السينمائي، وهو المهرجان الذي استضاف الفيلم خلال منصته الإنتاجيه قبل عام، بحضور المخرج مروان حامد، وتم وقتها عرض حوالي 20 دقيقة لنخبة من الحضور في المهرجان المغربي.



أم كلثوم على الشاشة

ولم تكن منى زكي أول فنانة تقدم شخصية أم كلثوم على الشاشة، إذ سبقها عدد من النجمات في أعمال متنوعة تناولت مشوار كوكب الشرق. فقد جسدت الفنانة فردوس عبد الحميد الشخصية في فيلم كوكب الشرق عام 1999، بمشاركة محمود ياسين ومحمود قابيل وأحمد خليل ونهال عنبر وأحمد صيام، ومن تأليف إبراهيم الموجي وإخراج محمد فاضل.

أيضا قدمت الفنانة صابرين واحدا من أشهر الأعمال التي تناولت سيرة أم كلثوم، من خلال مسلسل أم كلثوم الذي عرض في رمضان 1999 وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته حسن حسني وكمال أبو رية وأحمد راتب ومجدي كامل ورشوان توفيق وخالد الصاوي، ومن تأليف محفوظ عبد الرحمن وإخراج إنعام محمد علي.

وفي عام 2017، قدمت الفنانة ياسمين رئيس معالجة مختلفة لشخصية أم كلثوم في فيلم البحث عن أم كلثوم، والذي ركز على إبراز صورة المرأة القوية التي تخطت الصعاب لتحقيق مكانتها، بعيدا عن الشكل التقليدي للأعمال السيرية.