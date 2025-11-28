قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد ثوران بركان هايلي.. ماذا نعرف عن الأخدود الأفريقي العظيم؟
وزيرة التنمية المحلية تشهد إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لهيئة تنمية الصعيد
هجوم مفاجئ يهزّ بلدة بيت جن.. قتلى وجرحى واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال
حقيقة تحويل المتحف المصري بالتحرير إلى فندق.. فيديو
الحزن يغطي أبو النمرس بعد غرق 3 أصدقاء سقطت سيارتهم بترعة المريوطية
أنت غبية؟.. ترامب ينفجر غضباً في وجه صحفية بعد حادث البيت الأبيض
سيراميكا كليوباترا يفوز على باير ليفركوزن في بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عامًا
مصر ترحب باعتماد المراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام الأممي من مجلس الأمن والجمعية العامة
مابين 5 إلى 45 عاما .. الحكم بالسجن على قادة من المعارضة بتونس بتهم التآمر
وزير الكهرباء يبحث مع CSGI الصينية التعاون في مجالات دمج الطاقات المتجددة
الطقس اليوم| أمطار رعدية ببعض المحافظات وسماء غائمة بمناطق أخرى
محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب مولاي الحسن
صابرين الأبرز.. نجمات في ثوب أم كلثوم على الشاشة قبل فيلم الست

محمد نبيل

جدل كبير أثاره الإعلان التشويقي لفيلم “الست" تمهيدا لطرحه في دور العرض من بطولة الفنانة منى زكي لتجسيد السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.

الفيلم من المقرر طرحه في دور العرض المصرية والعربية يوم 10 ديسمبر المقبل، وهو من تأليف السيناريست أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

الفيلم سوف يعرض بمهرجان مراكش السينمائي، وهو المهرجان الذي استضاف الفيلم خلال منصته الإنتاجيه قبل عام، بحضور المخرج مروان حامد، وتم وقتها عرض حوالي 20 دقيقة لنخبة من الحضور في المهرجان المغربي.

أم كلثوم على الشاشة

ولم تكن منى زكي أول فنانة تقدم شخصية أم كلثوم على الشاشة، إذ سبقها عدد من النجمات في أعمال متنوعة تناولت مشوار كوكب الشرق. فقد جسدت الفنانة فردوس عبد الحميد الشخصية في فيلم كوكب الشرق عام 1999، بمشاركة محمود ياسين ومحمود قابيل وأحمد خليل ونهال عنبر وأحمد صيام، ومن تأليف إبراهيم الموجي وإخراج محمد فاضل.

أيضا قدمت الفنانة صابرين واحدا من أشهر الأعمال التي تناولت سيرة أم كلثوم، من خلال مسلسل أم كلثوم الذي عرض في رمضان 1999 وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته حسن حسني وكمال أبو رية وأحمد راتب ومجدي كامل ورشوان توفيق وخالد الصاوي، ومن تأليف محفوظ عبد الرحمن وإخراج إنعام محمد علي.

وفي عام 2017، قدمت الفنانة ياسمين رئيس معالجة مختلفة لشخصية أم كلثوم في فيلم البحث عن أم كلثوم، والذي ركز على إبراز صورة المرأة القوية التي تخطت الصعاب لتحقيق مكانتها، بعيدا عن الشكل التقليدي للأعمال السيرية.

منى زكي فيلم الست عرض فيلم الست مروان حامد

