مديرية الطرق تعلن الانتهاء من إصلاح الطريق ومنزل الكوبري اتجاه دوران الحميات بشارع أم كلثوم وعودة الحركة المرورية الإثنين المقبل

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية وصيانتها بشكل دوري والعمل على تحسين حالة الطرق والمحاور الحيوية داخل المحافظة.

في هذا السياق، تواصل مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندس أحمد الشيمي، مدير المديرية، جهودها في رفع كفاءة شبكة الطرق داخل المحافظة.

حيث أعلنت المديرية الانتهاء من أعمال إصلاح الطريق الواقع عقب منزل الكوبري اتجاه دوران الحميات بشارع أم كلثوم، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين السيولة المرورية وتعزيز معدلات الأمان على الطرق الحيوية.

وأكدت المديرية أنه سيتم فتح الطريق بالكامل أمام حركة المرور يوم الإثنين القادم، بعد الانتهاء من جميع الأعمال الفنية وعمليات التأمين اللازمة.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة لصيانة ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية داخل المحافظة.