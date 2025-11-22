هجوم شرس ودفاع صلب.. نقاط قوة شبيبة القبائل أمام الأهلي.. موعد المباراة والقناة الناقلة

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لإستعادة اللقب الغائب عن دولاب بطولاته منذ النسخة الأخيرة التي حصل عليها فريق بيراميدز على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.



موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

يلتقى فى السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة فريق الكرة بالنادي الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائرى فى أولي مباريات الفريق بالمجموعة الثانية بدوري أبطل افريقيا .



ويقع الأهلي فى المجموعة الثانية مع شبيبة القبائل الجزائرى والجيش الملكي المغربي ويانج افريكانز التزاني .

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري عبر قناة بى ان سبورت الحاصلة علي حقوق بث مباريات دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية الافريقية .



كما تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري في إفتتاحية مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية.

الأهلي والشبيبة ونقاط القوة

يتسم فريق شبيبة القبائل الجزائري بالشراسة الهجومية والصلابة الدفاعية فى منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.



ونجح فريق شبيبة القبائل الجزائري قبل مواجهة النادي الأهلي فى تحقيق الإنتصار فى الأدوار التمهيدية بدوري أبطال إفريقيا فى 4 مباريات وسجل 12 هدفا فى شباك المنافسين ومني مرماه بهدف وحيد.



يعتمد فريق شبيبة القبائل الجزائري قبل مواجهة النادي الأهلي على التحول الهجومي فى الكرات المرتدة إلي جانب سلاح الضغط العالي على المنافس ومنع بناء الهجمة للفريق المنافس.



كما يجيد فريق شبيبة القبائل الجزائري إرسال العرضيات وإستغلال المساحات خلف دفاعات الفريق المنافس.



أوراق رابحة في صفوف شبيبة القبائل الجزائري

يمتلك فريق شبيبة القبائل الجزائري عدة أوراق رابحة فى لقاء النادي الأهلي يأتي أبرزها أيمن محيوس هداف الفريق باعتباره محطة هجومية متميزة إلي جانب رياض بودبوز العقل المدبر لهجمات الفريق.



كما يمتلك فريق شبيبة القبائل الجزائري بابا كار المتميز فى سرعة الإختراق إلي جانب زين الدين بلعيد صمام الأمان الدفاعي