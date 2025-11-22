قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مفاجآت وتفوق تسويقي.. 8 معلومات عن لقاء الأهلي وشبيبة القبائل

يسري غازي

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لإستعادة اللقب الغائب عن دولاب بطولاته منذ النسخة الأخيرة التي حصل عليها فريق بيراميدز على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.
 

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل
يلتقى فى السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة فريق الكرة بالنادي الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائرى فى أولي مباريات الفريق بالمجموعة الثانية بدوري أبطل افريقيا .

ويقع الأهلي فى المجموعة الثانية مع شبيبة القبائل الجزائرى والجيش الملكي المغربي ويانج افريكانز التزاني .

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وشبيبة القبائل
تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري عبر قناة بى ان سبورت الحاصلة علي حقوق بث مباريات دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية الافريقية .

كما تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري في إفتتاحية مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية.

الأهلي واستعادة اللقب 
ويسعى الأهلي فى مباراة اليوم لتحقيق نتيجة ايجابية مستغلا الحالة المعنوية الكبيرة التى عليها الفريق حاليا بعد التتويج ببطولة السوبر المحلي على حساب نادي الزمالك بالاضافة الى الحضور الجماهيرى الكبير المنتظر بعد الحصول على موافقة الجهات الامنية بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة.

القيمة التسويقية لـ نجوم الأهلي
ويتفوق الأهلى فى القيمة التسويقية للاعبيه، والتى بلغت 38 مليون يورو، بينما بلغت القيمة التسويقية للاعبى شبيبة القبائل نحو 9.78 مليون يورو.

ويتصدر محمود حسن تريزيجيه قائمة الأعلى قيمة تسويقية فى صفوف الفريقين بـ5 ملايين يورو، يليه إمام عاشور بـ 4 ملايين يورو ثم أحمد السيد زيزو بـ 3.5 مليون يورو، فيما يعد أمين محيوص لاعب شبيبة القبائل هو الأعلى تسويقيا فى فريقه بقيمة وصلت إلى 1.3 مليون يورو .

إرهاق نجوم الأهلي
يدخل الأهلى مباراة اليوم وهو يعانى إرهاق لاعبيه، خاصة الدوليين الذى خاضوا بطولة السوبر المصرى، ثم انضموا لمعسكر المنتخب الوطنى الذى شارك ببطولة العين، ولم يحصلوا على راحة، ونفس الأمر بالنسبة لمجموعة اللاعبين الذى تواجدوا مع المنتخب الثانى المشارك فى كأس العرب، وكذلك الرباعى المحترف محمد على بن رمضان واليو ديانج وجينيك جراديشار وأشرف بن شرقى.
 

تشكيل الأهلي المتوقع 
يميل الدانماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي لبدء المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه محمد هانى وياسر إبراهيم وياسين مرعى وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية واليو ديانج وأشرف بن شرقى ومحمد على بن رمضان وأحمد مصطفى زيزو وطاهر محمد طاهر.
 

حكام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل 
من المقرر أن يدير مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل، طاقم تحكيم ليبي، يقوده الحكم أحمد الشلماني، يساعده أحمد محمد منجي مساعدا أول، وباسم سيف الناصر مساعدا ثانيا، بينما أُسندت مهمة الحكم الرابع للحكم الليبي عبد الواحد حريويدة.
 

تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة القبائل
واجه فريق الأهلي شبيبة القبائل خلال ست مباريات في دوري أبطال أفريقيا، وامتاز سجل الفريق الجزائري بالتفوق في أغلب المواجهات.

فقد نجح شبيبة القبائل في تحقيق الفوز على الأهلي ثلاث مرات، بينما فاز الأهلي مرة واحدة فقط، وانتهت مباراتان بالتعادل الإيجابي.

وبداية اللقاءات بين الفريقين كانت في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 1981، حيث فاز شبيبة القبائل في الذهاب والإياب بنتيجة 3-0 في كل منهما، لتسجل البداية تاريخًا مميزًا للفريق الجزائري في مواجهاته أمام النادي القاهري.

وجاء الفوز الأول للأهلي على شبيبة القبائل في دور المجموعات عام 2006، بعد الفوز بهدفين دون رد، فيما انتهت المباراة الثانية في النسخة نفسها بالتعادل الإيجابي.

وفي نسخة 2010 من دور المجموعات، حقق شبيبة القبائل الفوز بهدف نظيف، بينما انتهت المباراة الثانية بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ونجح الأهلي في تسجيل 5 أهداف في مرمى شبيبة القبائل الجزائري، فيما تلقت شباك القلعة الحمراء 4 أهداف وشبيبة.

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

السوشيال ميديا

بقرار حكومي.. حظر استخدام السوشيال ميديا للمراهقين في أستراليا

جنوب لبنان

إعلام لبناني: طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف مركبة في وادي نحلة بالجنوب

أرشيفية

أخبار توك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات.. رئيس الوزراء يشارك في قمة العشرين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

