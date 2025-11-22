مفاجآت وتفوق تسويقي.. 8 معلومات عن لقاء الأهلي وشبيبة القبائل

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لإستعادة اللقب الغائب عن دولاب بطولاته منذ النسخة الأخيرة التي حصل عليها فريق بيراميدز على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.



موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

يلتقى فى السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة فريق الكرة بالنادي الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائرى فى أولي مباريات الفريق بالمجموعة الثانية بدوري أبطل افريقيا .



ويقع الأهلي فى المجموعة الثانية مع شبيبة القبائل الجزائرى والجيش الملكي المغربي ويانج افريكانز التزاني .

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري عبر قناة بى ان سبورت الحاصلة علي حقوق بث مباريات دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية الافريقية .



كما تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري في إفتتاحية مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية.

الأهلي واستعادة اللقب

ويسعى الأهلي فى مباراة اليوم لتحقيق نتيجة ايجابية مستغلا الحالة المعنوية الكبيرة التى عليها الفريق حاليا بعد التتويج ببطولة السوبر المحلي على حساب نادي الزمالك بالاضافة الى الحضور الجماهيرى الكبير المنتظر بعد الحصول على موافقة الجهات الامنية بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة.

القيمة التسويقية لـ نجوم الأهلي

ويتفوق الأهلى فى القيمة التسويقية للاعبيه، والتى بلغت 38 مليون يورو، بينما بلغت القيمة التسويقية للاعبى شبيبة القبائل نحو 9.78 مليون يورو.



ويتصدر محمود حسن تريزيجيه قائمة الأعلى قيمة تسويقية فى صفوف الفريقين بـ5 ملايين يورو، يليه إمام عاشور بـ 4 ملايين يورو ثم أحمد السيد زيزو بـ 3.5 مليون يورو، فيما يعد أمين محيوص لاعب شبيبة القبائل هو الأعلى تسويقيا فى فريقه بقيمة وصلت إلى 1.3 مليون يورو .

إرهاق نجوم الأهلي

يدخل الأهلى مباراة اليوم وهو يعانى إرهاق لاعبيه، خاصة الدوليين الذى خاضوا بطولة السوبر المصرى، ثم انضموا لمعسكر المنتخب الوطنى الذى شارك ببطولة العين، ولم يحصلوا على راحة، ونفس الأمر بالنسبة لمجموعة اللاعبين الذى تواجدوا مع المنتخب الثانى المشارك فى كأس العرب، وكذلك الرباعى المحترف محمد على بن رمضان واليو ديانج وجينيك جراديشار وأشرف بن شرقى.



تشكيل الأهلي المتوقع

يميل الدانماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي لبدء المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه محمد هانى وياسر إبراهيم وياسين مرعى وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية واليو ديانج وأشرف بن شرقى ومحمد على بن رمضان وأحمد مصطفى زيزو وطاهر محمد طاهر.



حكام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

من المقرر أن يدير مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل، طاقم تحكيم ليبي، يقوده الحكم أحمد الشلماني، يساعده أحمد محمد منجي مساعدا أول، وباسم سيف الناصر مساعدا ثانيا، بينما أُسندت مهمة الحكم الرابع للحكم الليبي عبد الواحد حريويدة.



تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة القبائل

واجه فريق الأهلي شبيبة القبائل خلال ست مباريات في دوري أبطال أفريقيا، وامتاز سجل الفريق الجزائري بالتفوق في أغلب المواجهات.



فقد نجح شبيبة القبائل في تحقيق الفوز على الأهلي ثلاث مرات، بينما فاز الأهلي مرة واحدة فقط، وانتهت مباراتان بالتعادل الإيجابي.



وبداية اللقاءات بين الفريقين كانت في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 1981، حيث فاز شبيبة القبائل في الذهاب والإياب بنتيجة 3-0 في كل منهما، لتسجل البداية تاريخًا مميزًا للفريق الجزائري في مواجهاته أمام النادي القاهري.



وجاء الفوز الأول للأهلي على شبيبة القبائل في دور المجموعات عام 2006، بعد الفوز بهدفين دون رد، فيما انتهت المباراة الثانية في النسخة نفسها بالتعادل الإيجابي.



وفي نسخة 2010 من دور المجموعات، حقق شبيبة القبائل الفوز بهدف نظيف، بينما انتهت المباراة الثانية بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.



ونجح الأهلي في تسجيل 5 أهداف في مرمى شبيبة القبائل الجزائري، فيما تلقت شباك القلعة الحمراء 4 أهداف وشبيبة.