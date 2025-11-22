تفوق جزائري.. تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة القبائل

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لإستعادة اللقب الغائب عن دولاب بطولاته منذ النسخة الأخيرة التي حصل عليها فريق بيراميدز على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

يلتقى فى السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة فريق الكرة بالنادي الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائرى فى أولي مباريات الفريق بالمجموعة الثانية بدوري أبطل افريقيا .



ويقع الأهلي فى المجموعة الثانية مع شبيبة القبائل الجزائرى والجيش الملكي المغربي ويانج افريكانز التزاني .



القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وشبيبة القبائل



وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري عبر قناة بى ان سبورت الحاصلة علي حقوق بث مباريات دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية الافريقية .



كما تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري في إفتتاحية مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية.

تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة القبائل

واجه فريق الأهلي شبيبة القبائل خلال ست مباريات في دوري أبطال أفريقيا، وامتاز سجل الفريق الجزائري بالتفوق في أغلب المواجهات.



فقد نجح شبيبة القبائل في تحقيق الفوز على الأهلي ثلاث مرات، بينما فاز الأهلي مرة واحدة فقط، وانتهت مباراتان بالتعادل الإيجابي.



وبداية اللقاءات بين الفريقين كانت في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 1981، حيث فاز شبيبة القبائل في الذهاب والإياب بنتيجة 3-0 في كل منهما، لتسجل البداية تاريخًا مميزًا للفريق الجزائري في مواجهاته أمام النادي القاهري.



وجاء الفوز الأول للأهلي على شبيبة القبائل في دور المجموعات عام 2006، بعد الفوز بهدفين دون رد، فيما انتهت المباراة الثانية في النسخة نفسها بالتعادل الإيجابي.



وفي نسخة 2010 من دور المجموعات، حقق شبيبة القبائل الفوز بهدف نظيف، بينما انتهت المباراة الثانية بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.



ونجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في تسجيل 5 أهداف في مرمى شبيبة القبائل الجزائري، فيما تلقت شباك القلعة الحمراء 4 أهداف وشبيبة.