الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة| صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طاهر فى الهجوم .. التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام شبيبة القبائل

الأهلي
الأهلي

يلتقى فى السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة ، فريق الكرة بالنادي الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائرى ، فى أولي مباريات الفريق بالمجموعة الثانية بدوري أبطال افريقيا .

ويقع الأهلي فى المجموعة الثانية مع شبيبة القبائل الجزائرى والجيش الملكي المغربي ويانج افريكانز التزاني .

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري عبر قناة بى ان سبورت الحاصلة علي حقوق بث مباريات دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية الافريقية .

كما تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري عبر قناة تايم سبورت " التردد الأرضى " لها وفقا للوائح بث المباريات الافريقية .

ويسعى الأهلي فى مباراة اليوم لتحقيق نتيجة ايجابية مستغلا الحالة المعنوية الكبيرة التى عليها الفريق حاليا بعد التتويج ببطولة السوبر المحلي على حساب نادي الزمالك بالاضافة الى الحضور الجماهيرى الكبير المنتظر بعد الحصول على موافقة الجهات الامنية بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة .

التشكيل المتوقع

وعقد ييس توروب المدير الفنى محاضرة مع لاعبيه أكد فيها أن شبيبة القبائل يملك لاعبين أقوياء بدنيا ولديهم سرعات خاصة فى الهجمات المرتدة، لذا يجب الحذر من تلك النقطة.

ويميل توروب لبدء المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه محمد هانى وياسر إبراهيم وياسين مرعى وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية واليو ديانج وأشرف بن شرقى ومحمد على بن رمضان وأحمد مصطفى زيزو وطاهر محمد طاهر.

القيمة التسويقية

ويتفوق الأهلى فى القيمة التسويقية للاعبيه، والتى بلغت 38 مليون يورو، بينما بلغت القيمة التسويقية للاعبى شبيبة القبائل نحو 9.78 مليون يورو ، ويتصدر محمود حسن تريزيجيه قائمة الأعلى قيمة تسويقية فى صفوف الفريقين بـ5 ملايين يورو، يليه إمام عاشور بـ 4 ملايين يورو ثم أحمد السيد زيزو بـ 3.5 مليون يورو، فيما يعد أمين محيوص لاعب شبيبة القبائل هو الأعلى تسويقيا فى فريقه بقيمة وصلت إلى 1.3 مليون يورو .

ويدخل الأهلى مباراة اليوم وهو يعانى إرهاق لاعبيه، خاصة الدوليين الذى خاضوا بطولة السوبر المصرى، ثم انضموا لمعسكر المنتخب الوطنى الذى شارك ببطولة العين، ولم يحصلوا على راحة، ونفس الأمر بالنسبة لمجموعة اللاعبين الذى تواجدوا مع المنتخب الثانى المشارك فى كأس العرب، وكذلك الرباعى المحترف محمد على بن رمضان واليو ديانج وجينيك جراديشار وأشرف بن شرقى.

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

صورة أرشيفية

المتهم في انتظار المحاكمة| مأساة إيمان ضحية العنف والتعذيب على يد زوجها: أشعل النار في جسدها داخل البلكونة.. وشقيقتها تتحدث

الاعب رمضان صبحي

تفاصيل جلسة محاكمة رمضان صبحي بتهمة تزوير محررات بمعهد سياحة وفنادق..حبس نجم بيراميدز لحين الفصل في القضية

وزيرة التنمية المحلية

إحالة بعض مخالفات البناء للنيابة المختصة.. وإزالة أدوار مخالفة بالقاهرة

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

