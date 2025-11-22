طاهر فى الهجوم .. التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام شبيبة القبائل

يلتقى فى السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة ، فريق الكرة بالنادي الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائرى ، فى أولي مباريات الفريق بالمجموعة الثانية بدوري أبطال افريقيا .

ويقع الأهلي فى المجموعة الثانية مع شبيبة القبائل الجزائرى والجيش الملكي المغربي ويانج افريكانز التزاني .

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري عبر قناة بى ان سبورت الحاصلة علي حقوق بث مباريات دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية الافريقية .

كما تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري عبر قناة تايم سبورت " التردد الأرضى " لها وفقا للوائح بث المباريات الافريقية .

ويسعى الأهلي فى مباراة اليوم لتحقيق نتيجة ايجابية مستغلا الحالة المعنوية الكبيرة التى عليها الفريق حاليا بعد التتويج ببطولة السوبر المحلي على حساب نادي الزمالك بالاضافة الى الحضور الجماهيرى الكبير المنتظر بعد الحصول على موافقة الجهات الامنية بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة .

التشكيل المتوقع

وعقد ييس توروب المدير الفنى محاضرة مع لاعبيه أكد فيها أن شبيبة القبائل يملك لاعبين أقوياء بدنيا ولديهم سرعات خاصة فى الهجمات المرتدة، لذا يجب الحذر من تلك النقطة.

ويميل توروب لبدء المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه محمد هانى وياسر إبراهيم وياسين مرعى وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية واليو ديانج وأشرف بن شرقى ومحمد على بن رمضان وأحمد مصطفى زيزو وطاهر محمد طاهر.

القيمة التسويقية

ويتفوق الأهلى فى القيمة التسويقية للاعبيه، والتى بلغت 38 مليون يورو، بينما بلغت القيمة التسويقية للاعبى شبيبة القبائل نحو 9.78 مليون يورو ، ويتصدر محمود حسن تريزيجيه قائمة الأعلى قيمة تسويقية فى صفوف الفريقين بـ5 ملايين يورو، يليه إمام عاشور بـ 4 ملايين يورو ثم أحمد السيد زيزو بـ 3.5 مليون يورو، فيما يعد أمين محيوص لاعب شبيبة القبائل هو الأعلى تسويقيا فى فريقه بقيمة وصلت إلى 1.3 مليون يورو .

ويدخل الأهلى مباراة اليوم وهو يعانى إرهاق لاعبيه، خاصة الدوليين الذى خاضوا بطولة السوبر المصرى، ثم انضموا لمعسكر المنتخب الوطنى الذى شارك ببطولة العين، ولم يحصلوا على راحة، ونفس الأمر بالنسبة لمجموعة اللاعبين الذى تواجدوا مع المنتخب الثانى المشارك فى كأس العرب، وكذلك الرباعى المحترف محمد على بن رمضان واليو ديانج وجينيك جراديشار وأشرف بن شرقى.