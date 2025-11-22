حظوظ الأهلي أمام شبيبة القبائل في صدام اليوم بدوري أبطال أفريقيا

كشف الناقد الرياضي محمد عصام أن مباراة الأهلي اليوم أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا ستكون قوية، حيث تفوق الفريق الجزائري في تاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين.

وأشار عصام إلى أن الفريقين التقيا 6 مرات من قبل، تفوق الأهلي في مباراة وحيدة، بينما حسم شبيبة القبائل 3 مباريات لصالحه، في حين انتهت مباراتان بالتعادل.

مباراة 2006: آخر فوز للأهلي

وتابع عصام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الجوهري، مقدم برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن آخر مباراة جمعت الأهلي وشبيبة القبائل كانت في عام 2006، حيث فاز الأهلي في القاهرة وتعادل في الجزائر.

فرص الأهلي في المواجهة الحالية

وأكد عصام أن الأهلي يتمتع بتاريخ أفريقي حافل يمكنه من تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.

كما لفت إلى أن الفريق يشهد اليوم عودة بعض اللاعبين المصابين، مثل إمام عاشور وزيزو، وهو ما يعزز حظوظ الفريق في تحقيق الفوز.