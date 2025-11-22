الأهلي يصطدم بالاتحاد السكندري في ذهاب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة

تقام مساء اليوم السبت، مباراة الذهاب بين الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني القبرصي لينوس جافريال، ونظيره الاتحاد السكندري الذي يقوده فنيًا الإسباني أوسكار كوينتانا بنهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2025-2026.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر "صالة زويل"، ويسبقها مباراة المرتبط تحت 18 سنة والتي تجمع بين نفس النادين.

وستقام مباراة العودة في السادسة من مساء بعد غد الإثنين على نفس الصالة.

ويحصل الفريق الفائز في مباراة المرتبط تحت 18 سنة على نقطتين، فيما يحصد الفريق الفائز في مباراة الرجال على 3 نقاط، وفي حالة التساوي عقب نهاية مباراتي الذهاب والعودة تقام مباراة فاصلة مساء الثلاثاء المقبل.

ونجح الأهلي في التأهل إلى الدور النهائي من بطولة دوري المرتبط لكرة السلة للرجال، عقب تفوقه على نظيره سبورتنج في نصف النهائي بينما تأهل الاتحاد السكندري على حساب جاره سموحة بالفوز عليه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنصف نهائي البطولة.

ويتحدد من خلال بطولة دوري المرتبط ، مواجهات الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر، وذلك بناءً على ترتيب الفرق المشاركة.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري المرتبط عقب فوزه على نظيره الاتحاد السكندري في اللقاء الذي أقيم على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.